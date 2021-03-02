12處森林遊樂區即日起可用行動支付　還推「期間限定活動優惠」

▲國家森林遊樂區購票開放LINE Pay、街口支付、玉山Wallet和Pi錢包。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

林務局宣布今（2日）起，轄管太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區、烏來台車和太平山蹦蹦車，可以使用LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付付費購票，支付業者也推出期間限定活動，大家可以享優惠。

林務局表示，國家森林遊樂區近年已陸續導入Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等NFC感應式行動支付，以及悠遊卡、一卡通購票服務，在持續積極洽談設備廠商與金流業者，並建置相關軟硬體設備後，今起再開放LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付等掃碼式行動支付付費購票。

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▲太平山莊。（圖／林務局羅東林區管理處提供）



為慶祝支付正式上線，林務局指出，支付業者也針對在林務局12處國家森林遊樂區、烏來台車與太平山蹦蹦車使用自家付款購票遊客推出以下優惠，方便又有好康，歡迎大家多加利用：

LINE Pay：於110年4月1日至6月30日，推出期間限定優惠，只要使用LINE Pay付款購票，每筆交易將提供10%LINE Points點數回饋，每帳號最高回饋100點。

Pi錢包：於110年4月1日至6月30日，提供新會員首筆消費最高回饋100%，最高回饋50P幣，每人限一次，限量5萬P幣，既有會員單筆消費滿100元可回饋20P幣，每帳號最高回饋100P幣，限量15萬P幣，贈完為止。

玉山Wallet：110年12月31日前，於玉山Wallet APP綁定玉山銀行國民旅遊卡，使用「玉山Wallet條碼付」一般消費享1%回饋無上限，再加碼1%現金回饋，每期加碼回饋上限300元。