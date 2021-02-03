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最療癒的森林在知本！達人激推負離子吸超飽：還有50多種芳香藥草

▲▼知本國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲花見知本百草園。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

經過2020的洗禮，趕快來一趟獨特的森林小旅行，為自己新一年儲備滿滿的元氣。林務局今（3日）指出，森林像一部健康機器，富含有氧氣、芬多精與負離子，具有預防疾病與保健效果，近年來積極推廣國家森林遊樂區森林療癒，知本國家森林遊樂區就是森林療癒示範場域之一，園區內還有一座面積300多坪的「花見知本百草園」。

林務局表示，依據監測調查結果指出，森林中的負離子濃度相較於都市區高出三倍，芬多精的各種生物活性又能改善人體免疫力、平衡身心。此外，林木還能直接攔截捕捉空氣中懸浮微粒，使得森林裡的PM2.5數值低，空氣品質佳。過去多項研究也發現，在森林裡活動，不僅能提高人體副交感神經活性，幫助自律神經平衡，帶來紓壓效果，同時有助於提升人體自然殺手細胞的活性與數量，增強身體免疫力。

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▲▼知本國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲最療癒的森林在知本國家森林遊樂區。

林務局提到，知本國家森林遊樂區位於台東縣卑南鄉，擁有大片海拔125-550公尺間的熱帶季風林，熱帶氣候造就園區獨特的植物相，在森林浴步道上可以看見各式各樣以榕屬家族為基礎，熱帶雨林樣貌的大樹，包括園區的招牌樹種~氣根滿佈一樹成林的百年大白榕、與附生其上的稀有藤蕨、百年大酸藤，還有「板根」發達的九丁榕等，頗有南國雨林之感。

▲▼知本國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲▼生態池（上）、東眼山國家森林遊樂區步道（下）。

▲▼知本國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

林務局進一步說明，知本國家森林遊樂區過去曾進行過小規模林相變更，因此可以看見台灣少有的桃花心木、柚木等熱帶樹種的人工林。園區內還有一座面積300多坪的「花見知本百草園」，種植如金色鈕扣的六神花、一摸就滿手香氣的芳香萬壽菊等50多種芳香藥草，更有清澈溪澗水流，給您眼耳鼻舌身意皆舒暢的感官盛宴。此外，觀景平台還可欣賞知本溪沿岸美景，雨後更有機會眺望對岸的「時雨瀑布」。

▲▼知本國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲百年白榕。

依據林務局106年監測資料顯示，知本國家森林遊樂區大葉桃花心木林及遊客中心區一年四季每立方公分的負離子含量約516~2,587個，約為都市區的2至8倍，具有的生理活性可以改善呼吸系統絨毛的清潔效率、加強細胞氧化還原能力、改善大腦皮層功能，提振副交感神經系統，以及增加血漿蛋白的膠體穩定性，優化紅血球的變形能力等。

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