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省排隊、停車免錢！玩國家森林遊樂園區買「電子門票」享優惠

▲▼林務局宣布國家森林遊樂區電子門票開賣。（圖／林務局提供）

▲林務局表示，國家森林遊樂區電子門票都能在網站上購買。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

春節將到來，國家森林遊樂園區各推出活動等好禮，林務局表示，為了大家方便，旅客其實可以事先購買電子票券，且還享有優惠外，到時更能節省排隊時間，平日假日到八仙山、雙流等遊樂區還可免費停車。

林務局表示，為提供遊客更多元便利的購票服務，國家森林遊樂區近2年積極建置電子支付相關設備，已提供Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等手機行動支付，以及悠遊卡、一卡通等購票付費管道；為舒緩假日期間售票窗口排隊人潮，也讓國內外遊客可預先於行程規劃時上網購買門票，進一步推出網路電子門票購票服務，遊客可使用電腦或手機至森林好好玩購票網站或是Klook、KKday以及雄獅旅遊等線上通路購買國家森林遊樂區電子門票。

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林務局指出，線上購買電子票券，除讓遊客節省購票排隊時間，現場出示QRCode ，由服務人員掃描，即可享平假日均一價暢遊國家森林遊樂區，不只如此，今年6月30日前八仙山、雙流與池南國家森林遊樂區持電子門票入園還可享免收停車費，等於是雙重優惠，而此優惠平假日均可使用。

▲雙流國家森林遊樂區。（圖／屏東林管處提供）

▲雙流國家森林遊樂區。（圖／屏東林管處提供）

另外，農委會也特別提到位於台中市和平區的八仙山國家森林遊樂區，有長達48年輝煌的林業時光，因此留下了滿山整齊的人造林與索道頭、神社和國小遺址，除史蹟尋訪外，這裡也是山鳥樂園 ，有非常豐富的鳥類生態，青背山雀、赤腹山雀等都是常見的小明星。

雙流國家森林遊樂區位於屏東縣獅子鄉，在這裡可感受豐富的負離子及清新空氣，體驗不一樣的恆春半島風情，此處擁有一樹成林的白榕 、美麗的人造林 以及曾被票選為台灣第二美瀑的雙流瀑布 ，是登山、健行享受森林浴的好地方。

最後池南國家森林遊樂區位於花蓮縣壽豐鄉，園區內除可眺覽鯉魚潭美麗風光，更有林業陳列館及採運機具展示館能深入了解台灣林業開發、森林動植物生態及早期伐木的運材索道、機關車、集材機等設備，園區內另有設置遊客中心、原始林步道及兒童遊憩區等，一家大小都可享受不同的遊園活動。

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