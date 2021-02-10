國家森林遊樂區3/2開放「4掃碼式」購票　有LINE Pay和街口支付

▲為讓遊客更多元購票，國家森林遊樂區預計再開放LINE PAY、街口支付等4種掃碼式行動支付。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

為提供遊客更多元便利的購票服務，國家森林遊樂區近年積極建置電子支付相關設備，已提供Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等手機行動支付，以及悠遊卡、一卡通等購票付費管道。林務局森林育樂組透露，3月2日遊樂區和烏來台車、太平蹦蹦車將再開放LINE PAY、街口支付、Pi錢包與玉山Wallet等4種掃碼式行動支付付費購票。

12處國家森林遊樂區與烏來台車門票，現在都可上網購買，且入園時只要出示手機QRCode驗票即可入園。為讓民眾更方便，育樂組預告，要再開放民眾使用LINE PAY、街口支付、Pi錢包與玉山Wallet等4種掃碼式行動支付，於林務局轄管太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區、太平山蹦蹦車與烏來台車付費購票，增進多元購票方式，提升服務品質及便利性。

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林務局說明，這4種方式，一直積極在規劃，希望將細節做到最好，原本是預計最慢2月底前施行，但現在確定選在3月2日正式上路，主要目的是為舒緩假日期間售票窗口排隊人潮，另外，也讓國內外遊客可預先於行程規劃時上網購買門票，進一步推出網路電子門票購票服務，遊客可使用電腦或手機至森林好好玩購票網站或是Klook、KKday以及雄獅旅遊等線上通路購買國家森林遊樂區電子門票。