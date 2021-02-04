桃園醋男宜蘭教訓情敵「12打1」　棍棒狂K不夠...屁股再轟1槍

記者游芳男／宜蘭報導

桃園陳姓男子爭風吃醋，與同夥日前到宜蘭蘇澳要「教訓」情敵鍾姓男子，見鍾男一人在外，眾人圍住鍾姓男子棍棒齊飛，鍾男被圍毆過程，陳男以改造手槍，朝鍾男開2槍，其中1顆鋼珠彈擊中鍾男左臀部，3日蘇澳警方循線在桃園市中壢區及大園區等處，一舉查緝陳嫌等12人到案，依涉犯殺人未遂等罪將陳男12人送辦。

▲蘇澳警方破門攻堅，逮涉殺人未遂等罪陳姓男子等12人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

住桃園的34歲陳姓男與蘇澳鎮鍾姓男子，爭風吃醋起糾紛，1月25日，陳男夥同多名友人，開車到宜蘭蘇澳鎮要「教訓」情敵鍾男，當日見鍾男獨自一人在蘇澳鎮福德路段附近時，陳男等人即持棍棒上前毆打，圍毆鍾男過程中，陳男以改造手槍，朝鍾男開2槍，其中1顆鋼珠彈擊中鍾男左臀部，開槍後，陳男等人開車離去。

案發後，蘇澳分局專案小組在現場鑑識採證、動員擴大調閱監視器及查訪偵蒐等方式，火速清查相關涉案犯嫌，於3日見時機成熟，動員約40多名警力，兵分多路，攻堅搜索，在桃園市中壢區及大園區等處，一舉查緝陳男等12人到案，並起獲非制式槍枝1枝、子彈17顆、第二級毒品安非他命等證物，並依涉犯殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪，將陳男等人移送偵辦。

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