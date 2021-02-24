搶林口A7土地登記！前股東擄合作10年地產董座　女員工跳車求救

記者黃翊婷／綜合報導

71歲的楊姓土地開發董座與合作超過10年的82歲紀姓男子發生糾紛，22日中午12時許竟遭人強押上車，驚魂14小時才獲救。據了解，楊男過去曾捲入多起不動產買賣糾紛，近日因為搶登記林口A7一帶的土地，與紀男鬧得不愉快，才會遭對方女兒策劃擄人報復。

警方調查，楊男是在士林租房與人簽約時，遭人強押上車，一行人先是在五股換車，此時紀男、紀男女兒以及丁姓男友出面，帶著楊換搭丁男的車子，一路逃往雲林；後來紀男等人得知警方已經展開追查，於是立即從雲林原車返回台北，最終在和平東路落網，結束長達14小時的驚魂記。

▲擄人畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

紀男被逮後表示，與楊男原本是合作關係，但因為土地糾紛以及債務問題，雙方已經撕破臉，無奈多筆土地仍登記在楊的名下，想與對方商討債務，才會發生這一連串的事。警方訊後依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，將紀男、紀男女兒以及丁男共3人送辦，並擴大追查其他在逃的綁人嫌犯。

而根據《自由時報》報導，楊男過去捲入多起不動產買賣糾紛，例如2016年曾遭控在陽明山惡意封路，近日則是因為在林口A7一帶買地，與合夥的紀男發生糾紛；紀男認為自己出的錢比較多，土地卻登記在楊的名下，雙方為此多次爭吵，談判也沒有結果，紀的女兒氣不過，這才決定夥同男友策劃擄人報復，期間他們一度打算連楊身邊的女員工也一起擄走，沒想到對方死命掙扎，最終成功跳車向路人求救。