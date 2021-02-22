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爸媽「疑借200萬討不回」兒扔鞭炮炸社區討債　警逮3嫌搜出槍彈

▲▼不滿屋主疑似欠父母200多萬元未還，主嫌闖五股社區丟鞭炮遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲不滿陳男疑似欠父母200多萬元未還，主嫌闖屋內丟鞭炮遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市五股區成泰路一段的社區大樓22日凌晨4時許傳出鞭炮聲響，3名男子為了討200多萬元債務，帶了豬臉面具闖到社區內，破壞鐵門後朝陳男的屋內丟擲鞭炮及高空煙火後逃逸；警方以車追人，案發後19小時先在三重查獲沈姓、張姓共犯，並在作案車輛查獲改造手槍及5發子彈，隨後在五股拘提李姓主嫌到案。

陳姓屋主表示，前幾天就看到有名身份不明的男子，神色詭異在社區內閒晃，上前向對方說「你不是我社區的人怎麼闖進來」，拿出手機報警時就看到他往地下室走，警方迅速到場後，看到對方改搭電梯離開，懷疑嫌犯疑似持有社區磁扣或遙控器。

22日凌晨李姓主嫌（23歲）夥同友人沈男（23歲）、張男（25歲）駕駛租賃小客車前來案發現場，監視器中發現3人先是撬開屋主後陽台鐵窗後，朝後陽台丟擲大量爆竹，隨後就駕車逃逸，並在現場丟棄一個豬臉面具，警方到場時屋主已經用滅火器自行撲滅火勢，所幸無人傷亡。

蘆洲警方展開追緝，擴大調閱監視器以車追人，在22日晚間8時許先在三重查獲犯案車輛及沈、張2共犯，並在車上起獲改造手槍一把、5顆子彈，經報請新北地檢署指揮偵辦並聲拘獲准，順利在五股區拘提李姓主嫌歸案。

李姓主嫌透露，是因為陳姓屋主欠父母2百多萬元，多次催討都不願意還，他才會想燃放鞭炮予以警告，至於豬臉面具則是因為太悶戴不住才丟棄現場，對此陳男則否認有欠債狀況。至於改造槍枝為誰所持有，3人相互踢皮球，警方訊後將依槍砲彈藥刀械管制條例及公共危險、恐嚇等罪將3人移送新北地檢偵辦。

▼車上查扣的改造手槍及子彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼不滿屋主疑似欠父母200多萬元未還，主嫌闖五股社區丟鞭炮遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼現場留下鞭炮、高空煙火，以及一個豬臉面具。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼五股成泰路一段一處社區，凌晨遭多名不明男子侵入丟擲鞭炮、高空煙火，現場還遺留一個豬臉面具。（圖／記者游宗樺攝）

▼陳姓屋主（左二）表示前幾天就有看到可疑份子。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼五股成泰路一段一處社區，凌晨遭多名不明男子侵入丟擲鞭炮、高空煙火，現場還遺留一個豬臉面具。（圖／記者游宗樺攝）

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