男嗨到9樓墜落爆頭亡！10男女開趴繼續搖　警上門才知有人死了

▲桃園市桃園區榮華街某社區25日晚間發生男子墜樓意外，員警到場將男子送醫急救，但到院前已無呼吸心跳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區榮華街一棟社區大樓25日晚間發生男子墜樓意外，有女子經過發現1名男倒臥人行道上，頭部重創血流如注，警方到場後男子已被救護人員送醫，但到院前已無呼吸心跳，警方在9樓處搜查，發現房間內有10名男女雜處，員警在現場查出大量不明粉末、攪拌器等用具，懷疑是開毒趴，但現場男女完全不清楚有人墜樓，目前警方已報請檢察官指揮偵辦，並報請相驗以釐清死者身分與事發原因。

桃園警分局調查，25日晚間10時許，警方接獲民眾報案，位於榮華街一處大樓在深夜喧鬧且聲量過大，員警到場查看，赫見屋內有10名男女雜處，房間內飄出異味，員警發現房間內堆放大量不明粉末，還有夾鏈袋、攪拌器等疑似毒品。

▲桃園市桃園區榮華街某社區25日晚間發生男子墜樓意外，男子墜樓處仍疑有部分血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同一時間警方還接獲一樓報案，有男子墜落人行道上，目擊女子發現1名身分不明男子頭部重創且血流如注，趕緊打電話報警處理，救護人員到場後發現男子已無呼吸心跳，目前已報請桃檢檢察官指揮偵辦，以釐清死者身分與10名男女是否涉嫌販售毒品情事。

警方查出，屋內10名男女根本不清楚有人墜樓，至於現場不明粉末是否為毒品，目前正由鑑識人員送驗中，至於死者身分還在深入追查，將報請檢察官相驗查明死者身分。

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