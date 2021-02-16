18歲人妻抱7月大女兒嚇壞…24歲男嗆「幫夫抵債」撂人包圍！前科曝

▲新北市刑大外觀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名朱姓男子向修車廠老闆要保護費不成，竟撂多名小弟砸毀賓士、BMW等8輛名車，除了這起案件外，警方還接獲另外2起報案，原來朱男覬覦林女賣車收入，竟強迫對方交出35萬茶水費，另名受害人則是背上莫須有的債務，又遭恐嚇炸掉住處。警方訊後依恐嚇取財等罪嫌將朱男及9名同夥移送新北地檢署偵辦。

據了解，朱男為天道盟太陽會成員，因為覬覦44歲林男開設修車廠的利益，撂人到修車廠索討保護費，他不滿遭拒，2019年4月24日晚間9時許、25日凌晨2時許竟帶著王男、黃男、王男、李男、胡男等人，衝進修車內狂砸賓士、BMW等8輛名貴轎車，隨後打電話給林男嗆聲，「車是我們砸的、當作我們都是俗辣喔？」。

朱男事後還多次派人到林男修車廠、住家外「圍場」，影響修車廠營運及林男家人出入安全。同年8月22日、26日原班人馬二度前往修車廠恐嚇林男，「如果要繼續追究下去，就讓他在三峽消失」。

除了這起案件外，朱男因覬覦另名31歲林姓女子的龐大賣車收入，2019年5月4日上午8時許先是傳訊恐嚇，同日下午又帶著4名小弟以暴力脅迫方式，逼林女簽下6張面額為5萬元的本票，還要交出5萬元現金，共計35萬元茶水費（協助賣車服務）。

另外，朱男曾一名陳姓男子共同在一間娃娃機店工作，當時公司配有一台GOGORO供陳男上下班使用，但陳男離職後，朱男卻謊稱代墊車輛損壞、欠繳電池費用，向陳男索討2萬5千元。朱男為了討要這筆款項，以「看小孩」為藉口指使其他人將18歲陳妻約出來見面，一見到陳妻便要她交出2萬5千元。

朱男聽聞陳妻稱，「身上沒有錢」，將目標轉往陳妻手上的兩只金戒指，要求她脫下戒指「抵債」，陳妻一聽不願意，但因朱男出言恐嚇，「不然叫妳老公去跳樓，這筆錢就不用收了」，她顧慮到老公以及現場7個月大的女兒，只好假裝配合，表示當天晚上12點前會針對這筆債務給個交代，凌晨她便先將湊出的5千元匯給朱男，不料，朱男不僅歸還戒指，還恐嚇陳妻「剩下的錢不還，我就把妳家炸掉」。

警方分別接獲林男、林女、陳妻等3人報案後，隨即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，持法院核發的搜索票、拘票陸續將涉案的24歲朱男、24歲黃男、18歲王男、22歲李男、32歲王男、18歲胡男、24歲林男、25歲吳男、28歲林女、27歲黃男等人逮捕歸案，並在朱男住處扣得安非他命一包，訊後依照組織犯罪條例、毀損財物、妨害自由、恐嚇取財等罪將人移送新北地檢署偵辦。

據悉，被送辦的10人當中，僅有一名32歲王男無前科，其餘人分別有毒品及槍砲、詐欺、傷害、殺人等刑案紀錄。

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