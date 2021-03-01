▲台北站更換道岔施工，台鐵公布3／4-3／31「5列車將延誤」。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

為提升軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，台鐵台北站預計自3月4日至3月31日進行更換道岔作業，工程期間預計影響5列次，各列車約延誤5至10分鐘。

台北站施工日期及受影響列車資訊：

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項／ 車次／車種／行駛區間／列車延誤區間

1.2264／區間 ／嘉義=基隆 ／萬華（23:40）=松山（23:54）

2.251／自強／花蓮=樹林／松山（23:51）=板橋（00:12）

3.152／自強／屏東=七堵／板橋（23:52）=松山（00:11）

4.447／普悠瑪／台東=樹林／松山（00:05）=板橋（00:23）

5.1298／區間 ／苗栗=南港／萬華（00:02）=松山（00:34）

合計 5列次

▲台鐵規劃將「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔，提升軌道安全及乘車舒適度。（圖／台鐵提供）

在交通部推動的「鐵路行車安全改善六年計畫」內，台鐵規劃將「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔。

台北站預計自3月4日起至3月31日依序更換為PC枕型道岔，因配合施工作業，工程期間預計影響共計5列次，各列車約延誤5至10分鐘。

台鐵提醒，乘車前可至台鐵局官方網站、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊，對於造成旅客不便，深致歉意。

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