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外送2顆茶葉蛋「滷到脫殼發黑」！女傻眼投訴　客服：這樣才入味

▲▼外送2顆茶葉蛋「滷到無殼發黑」！女傻眼投訴　客服：這樣才入味（圖／翻攝自Dcard）

▲茶葉蛋滷到近乎全黑，送來時就已經沒有蛋殼。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／柯沛辰報導

基隆一名女網友發文抱怨，她近日用外送平台點了2顆超商茶葉蛋，蛋送上門的蛋滷到近乎全黑，連蛋殼都不剩，讓她當場覺得噁心，立刻向外送平台客訴，怎料客服竟回覆「這樣才會入味」。事件曝光後，超商業者出面道歉，強調是個案，未來會加強品管。

原PO在Dcard貼出照片，可見塑膠袋內躺著2顆茶葉蛋，但色澤極深，一顆未剝就已經滷到「完全無殼」，另一顆則剩一點點蛋殼。

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原PO食慾全無，向客服反映，但對方回覆「客服認為，一般茶葉蛋的蛋殼都是有洞、甚至直接無殼，這樣才會入味的哦！」讓她看完無言以對，「客服說這樣的蛋品質沒問題，哭啊...」

許多網友紛紛留言，「我笑了，根本鐵蛋」、「我那麼常吃蛋的人，還是第一次看到這種」、「客服的回覆，我笑哭」、「這個不能吃了吧」、「陳年老滷的茶葉蛋，不丟棄還留在鍋裡讓客人夾？」

對此，超商業者回應，商品絕對在有效期限內，這次屬門市個案，除了向顧客致歉，未來也將加強訓練。另外，營養師也提醒，茶葉蛋顏色較深，代表滷製時間長、含鈉量較高，吃多可能會水腫，若有疑慮，還是親自到超商選購、自己剝殼最好。

▼客服回覆「這樣才會入味的唷！」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼外送2顆茶葉蛋「滷到無殼發黑」！女傻眼投訴　客服：這樣才入味（圖／翻攝自Dcard）

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