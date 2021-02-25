富王鴨肉歇業54天「地點還在選」　毛齊哥律師曝再告2網友

▲富王鴨肉店王姓老闆原稱年後要重新開張，但目前仍在選地點中。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中富王鴨肉店王姓小老闆年初爆發嗆聲女外送員「毛長齊」事件，歇業已54天，外界好奇富王「東山再起」之日。王男律師李明諭25日表示，目前「地點還再選」；網友涉及妨害名譽部分新增2位變成32人，目前不考慮對女外送員提告，交由檢察官釐清。

富王鴨肉小老闆王姓男子今年1月2日爆發嗆聲女外送員風波，當眾大罵「破查某」、「你毛長齊再來說話啦」引爆眾怒，網友卯起來狂罵。王男除隔日就歇業，躲起來直到9日，才在律師陪同下，在店外開記者會13度鞠躬道歉。

▲王姓小老闆在律師陪同下出面道歉。（圖／資料照）

▲富王鴨肉店原址年前貼上頂讓後，已確定租出去，由早餐店接受。（圖／資料照）

王男經與律師討論後，2月4日決定硬起來對30名網友在網路上抹黑他，「在外送員做筆錄時撂黑道堵人」，這全非事實，「做錯事情他願意道歉，但被抹黑成黑道，無法接受！」因此提出妨害名譽告訴。律師李明諭當時也透露，富王鴨肉店一定會重開，時間預計落在農曆年後，過年完百業待興，也會是富王重新出發的時候。

記者今天電訪律師李明諭，他表示，由於好的店面不好找，王男目前仍在找尋合適地點，因此富王重新開張的日子還沒有確定日期。

對於提告網友妨害名譽部分，李明諭說，上次對30網友抹黑王男找黑道堵人提告後，卻仍有網友依然在網路上發言，堅持有黑道堵人這事件，經蒐證後已再控告2名網友，希望這謠言不要再渲染下去。

至於女外送員部分，李明諭說，目前沒有打算告女外送員，將交由檢察官去調查釐清。

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