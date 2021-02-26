　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多給一份雞塊！暖心女「一動作」想救外送員　同行驚呼：慘了

記者黃翊婷／綜合報導

外送餐點要是多了東西該怎麼辦？一名正妹網友日前在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文表示，點外送發現多了一份雞塊，擔心是因為跟外送員聊天，害對方分心才會出錯，於是立即回報客服，還幫忙求情。然而，文章一PO出，其他網友以及外送員們一看，紛紛留言表示母湯，「外送員慘了。」

▲▼炸雞,雞肉,高熱量,雞翅,雞塊,雞腿。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO叫外送卻多收到一份食物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，餐點送到之後發現裡面多了一份雞塊，但她並沒有點雞塊，擔心是因為曾和外送員聊天，害對方分心裝錯餐點，於是立即回報客服，同時請業者不要對外送員懲處，「這個要求有效嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到這個看似暖心的舉動，卻讓大多數網友留言直呼慘了，「沒用，妳不該講的」、「我確定妳的好意害了他」、「其實可以不用問，就直接吃，感覺妳多此一舉反而害了他」、「妳一回報，外送員就慘了，表示他沒有確認餐點內容數量」、「這種祕密不要告訴客服，客服通常都不是人」。

也有網友解釋，這種狀況有時候可能是店家舉辦活動多給的，「我曾經多收過飲料，但店家有寫小紙條」；還有同行的外送員解釋，有些店家看外送員在等餐，會貼心多送一些食物或飲料，有時候他們會再把這些食物轉送給客戶，「如果是裝在同一個袋子，妳就吃掉吧」。

ET快訊
閃婚4個月就翻臉！　網紅「公開道歉」白富美前妻：不會再誹謗
大輪胎爆炸瞬間影片曝光！　車廠老闆噴飛「360度翻轉」慘死
台北195帥哥徵學生！　學經歷PO出震驚4000人朝聖
野生羅志祥「西門町街頭掃地」！遭路人狠批渣…他摘口罩親回3字

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多給一份雞塊！暖心女「一動作」想救外送員　同行驚呼：慘了

觀音山成海上仙山！鄭明典貼照：逆溫層還是很低　北部空污紅害

酸「天母人從不自稱士林人很優越」　鄉民曝天玉街才是真王者

元宵天灰灰！入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

珍奶吸一口像臭酸龍眼乾　她開蓋驚見「火鍋高湯」畫面噁爆

有7年級生存款「還沒破百萬的嗎？」　網友哭爆：嗆我嗆夠了沒！

哪科系難讀又難找工作　網齊點「魔王1科系」：能畢業的都是強者

屎意快突破肛門！台中妹衝七期公廁驚見「獵奇鬼屋」　真相曝光

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人曝原因：救你一命

夫拍A片像著了魔！偷吃小三、小四　婆婆嗆媳：我兒子就是不愛妳

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

機車環島！他沿途記錄台灣之美 俯瞰壯麗景色：人生必去的旅行

大量「神奇灰泡泡」冒阿根廷海岸 像咖啡上的奶泡...遊客爽躺瘋玩

多給一份雞塊！暖心女「一動作」想救外送員　同行驚呼：慘了

觀音山成海上仙山！鄭明典貼照：逆溫層還是很低　北部空污紅害

酸「天母人從不自稱士林人很優越」　鄉民曝天玉街才是真王者

元宵天灰灰！入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

珍奶吸一口像臭酸龍眼乾　她開蓋驚見「火鍋高湯」畫面噁爆

有7年級生存款「還沒破百萬的嗎？」　網友哭爆：嗆我嗆夠了沒！

哪科系難讀又難找工作　網齊點「魔王1科系」：能畢業的都是強者

屎意快突破肛門！台中妹衝七期公廁驚見「獵奇鬼屋」　真相曝光

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人曝原因：救你一命

夫拍A片像著了魔！偷吃小三、小四　婆婆嗆媳：我兒子就是不愛妳

LIVE／立法院新會期開議　蘇貞昌專案報告疫苗整備、百億養豬基金

左營高鐵拆炸彈！封鎖月台防爆直擊　打開竟是麥香紅茶

車用晶片持續短缺！　美國會議員求助駐美代表蕭美琴

涉犯性侵、人口販運！　美前奧運金牌體操教練被起訴當天自殺亡

一晚3.4萬搶不到！　陸首家「海上漂浮飯店」非法被直接拖走

駕照考27年才過！上海男爽開3個月　睡一覺起來撞爛秒被吊銷

閃婚4個月就翻臉！　網紅「公開道歉」白富美前妻：不會再誹謗

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　每年都死人！警曝巡邏潛規則

全台自殺率最高水庫在嘉義！婆家霸凌母子3人自焚　夜遊聞淒厲哭聲

在台灣可能遭攻擊！　谷歌前CEO：台積電對美國安「至關重要」

小氣柴心愛水壺被別隻狗喝兩口　佔有慾爆發狂碎唸：不准喝啦！

生活熱門新聞

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

夫拍A片像著了魔！婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

人生重來還會生小孩嗎？網曝真心話：會

屎意快衝破肛門　妹子驚見鬼公廁

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

珍奶吸一口臭酸　開蓋見火鍋高湯

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

元宵節12大禁忌！別穿這色條紋衣、做「這事」

南一中生求上1夯系　網狂讚：薪水贏電機

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

元宵入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

水瓶留意身體！12星座「1週運勢」曝

菜價崩盤　1天報廢1000箱

更多熱門

相關新聞

富王鴨肉歇業54天「地點還在選」　再告2網友

富王鴨肉歇業54天「地點還在選」　再告2網友

台中富王鴨肉店王姓小老闆年初爆發嗆聲女外送員「毛長齊」事件，歇業已54天，外界好奇富王「東山再起」之日。王男律師李明諭25日表示，目前「地點還再選」；網友涉及妨害名譽部分新增2位變成32人，目前不考慮對女外送員提告，交由檢察官釐清。

深夜外送「要扛3大袋」爬6樓！結局曝光

深夜外送「要扛3大袋」爬6樓！結局曝光

外送員「神反應」一招氣死百貨女

外送員「神反應」一招氣死百貨女

善耕365／獨居老人的uber eats

善耕365／獨居老人的uber eats

遇到流氓警衛「外送拒上樓」！內行1招雙贏

遇到流氓警衛「外送拒上樓」！內行1招雙贏

關鍵字：

外送

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

馬尾妹公車脫褲拉屎！露兩顆渾圓超扯畫面曝

55歲的邰智源到底在拚什麼？

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面