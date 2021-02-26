多給一份雞塊！暖心女「一動作」想救外送員　同行驚呼：慘了

記者黃翊婷／綜合報導

外送餐點要是多了東西該怎麼辦？一名正妹網友日前在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文表示，點外送發現多了一份雞塊，擔心是因為跟外送員聊天，害對方分心才會出錯，於是立即回報客服，還幫忙求情。然而，文章一PO出，其他網友以及外送員們一看，紛紛留言表示母湯，「外送員慘了。」

▲原PO叫外送卻多收到一份食物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，餐點送到之後發現裡面多了一份雞塊，但她並沒有點雞塊，擔心是因為曾和外送員聊天，害對方分心裝錯餐點，於是立即回報客服，同時請業者不要對外送員懲處，「這個要求有效嗎？」

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沒想到這個看似暖心的舉動，卻讓大多數網友留言直呼慘了，「沒用，妳不該講的」、「我確定妳的好意害了他」、「其實可以不用問，就直接吃，感覺妳多此一舉反而害了他」、「妳一回報，外送員就慘了，表示他沒有確認餐點內容數量」、「這種祕密不要告訴客服，客服通常都不是人」。

也有網友解釋，這種狀況有時候可能是店家舉辦活動多給的，「我曾經多收過飲料，但店家有寫小紙條」；還有同行的外送員解釋，有些店家看外送員在等餐，會貼心多送一些食物或飲料，有時候他們會再把這些食物轉送給客戶，「如果是裝在同一個袋子，妳就吃掉吧」。