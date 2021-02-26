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訂外送給男友…遭嫌難吃「我就是直男」　神扯對話曝！萬人刷三觀

滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲訂外送給男友吃，竟被嫌難吃！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「好心被雷親！」一名女網友痛罵，日前好姊妹擔心男友工作挨餓，自掏腰包訂外送，打算給男友暖暖胃，不料男友一臉嫌棄反問「不知道我很挑食嗎？」甚至還自封「我就是直男！」神扯對話圖曝光後，一秒惹怒萬名網友，紛紛氣罵「這種白目男，不分手對不起自己！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》替閨蜜抱屈，指出對方怕男友上班沒吃飯，便暖心訂外送，刷完卡結帳後，也傳訊告知男友記得去門口取餐，怎料窩心舉動，男友竟大發雷霆。

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對話圖可見，男友嗆聲「不知道我很挑食嗎」、「我爸我姐我媽都知道我挑食」、「買我沒吃過的，我會丟掉」等。閨蜜玻璃心碎滿地，回應「反正以後你自己吃，不用講了，我不想聊這話題，錢丟水溝都比較值（得）！」

然而男友咄咄逼人，「我承認不該為了這跟你吵架，但我就是直男，我不喜歡就是不喜歡」、「你點餐之前，也不會問我...你只少確認嘛，你連確認都沒...」原PO看不下去，決定貼文公審，「好心被雷親！」

▲▼訂外送給男友，男卻嗆難吃：我就是直男（圖／翻攝爆怨公社）

▲對話圖曝光！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，掀起萬人撻伐狂罵，「這種男人還要嗎？放生吧，不知道感恩又機車，這不是吃飯的問題而已，這種個性生活一輩子會發瘋，是我...我就放生了」、「標準媽寶惡男」、「台灣隨便找都有高富帥，這種的丟掉啦！丟男人的臉」、「為什麼這種人還交得到女友？真的是男人不壞女人不愛嗎」、「這不是直男好嗎，這是沒家教」、「還是叫他回家找媽媽吧」、「直接回一句：我們有血緣關係嗎」。

▼網友急勸放生！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼訂外送給男友，男卻嗆難吃：我就是直男（圖／翻攝爆怨公社）

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