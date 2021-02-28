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五楊「恐怖火燒車」門被鎖死！21歲拼命妹狂踹：差點活活燒死

▲▼五楊「恐怖火燒車」門被鎖死！21歲拼命妹狂踹：差點活活燒死（圖／Dcard）

▲原PO踹門逃生後，回頭發現車輛起火，無奈拿手機拍下這一幕。（圖／翻攝自Dcard）

記者柯沛辰／綜合報導

國道1號五楊高架19日上午11點多發生一起嚴重火燒車事故，一輛日系車離奇故障，燒成一坨廢鐵，所幸21歲女駕駛及時逃生，才未釀成傷亡。事隔一週，她在網路上還原事件經過，談到當時門被鎖死，「我差點被活活燒死」，引發網友熱議。

女網友28日以「21歲這年我差點被活活燒死」為題在Dcard指出，她是上週五楊高架火燒車事件的苦主，當時她和朋友約好去台中吃燒烤，考量大家都住在北部，心想租一台車開下去比較省錢，所以透過網路平台臨時租了一輛日系車，價格非常便宜。

▲▼五楊「恐怖火燒車」門被鎖死！21歲拼命妹狂踹：差點活活燒死（圖／Dcard）

▲原PO以「21歲這年我差點被活活燒死」為題，在網路上詳細還原事件經過。（圖／翻攝自Dcard）

當天取車時，租車行老闆通知「調派有誤」，請原PO搭計程車去新莊總站牽車。她到場後，見老闆態度還不錯，僅委婉表示行程已經有點耽誤，因為她等等還要去桃園接朋友南下。老闆聽完二話不說，立刻叫她簽名蓋指紋章，並將車輛發動開到門口，讓她取走。

原PO說，她知道不該沒檢查就開走，但當時燒肉店預約下午1點，已經遲到，所以她匆匆開車離去，「真的很後悔」。10分鐘後，她準備開上快速道路，發現車子被限速在60公里，而且儀錶板離奇顯示車門未關好，她當下沒多想，只是下車將車門關好，確認時速恢復正常，才繼續開車上路，怎料這竟是惡夢的開始。

開上五楊高架後，她發現引擎聲很不對勁，但因為在高架橋上無法停下，只能繼續行駛，不料車子開始不受控制，頻頻發出巨響，而且前方也不斷冒出白煙，讓她不得不把車往高乘載道路行駛，並減速靠向路肩，「當時後面比較沒車，我怕車子爆炸波及到別人。」

不久後，車子已經無法發動，門也被鎖死，她被困在車內，「當下心情真的很複雜，我只能想辦法把門踹開，我用了全力踹門才衝出去，包包跟所有東西還在副駕上，但煙愈來愈大，開始冒小火，我沒辦法回去拿，只有手機在身上。」

▲▼1131國道1五楊高架南下39K，自小客車起火，1147火勢熄滅，無人傷亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼五楊高架南下39K火燒車，消防人員趕抵撲滅火勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼1131國道1五楊高架南下39K，自小客車起火，1147火勢熄滅，無人傷亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

原PO踹門逃生後，車子馬上陷入火海，所幸消防人員趕抵滅火，火勢才未進一步擴大。原PO說，後來經消防鑑定，確定不是人為問題，是汽車機械問題，從《ETtoday新聞雲》照片也看得出來是前面起火，「為什麼過了這麼久才發出來，其實內心還是有陰影，幸好當時逃出來，不然我可能已經沒命了。」

許多網友看完紛紛留言，「好可怕！還好妳踢門逃出來」、「想知道租車公司後續處理」、「當時我經過還想說怎麼塞車，原來是妳」、「這個直接提告求償」、「如果是我，大概會當場哭出來」、「東西都被燒光了好衰，但起碼撿回一命」。

還有人分享親身經歷，「三年前去畢旅，整台遊覽車燒起來，那時候整車人都睡死，包括導遊，是我朋友一直感覺聞到燒焦味，從窗戶探頭發現車底一直冒出白煙，才叫司機馬上停車檢查（在高速公路），結果下車後不到1分鐘，車子就開始燒了」。

▲▼1131國道1五楊高架南下39K，自小客車起火，1147火勢熄滅，無人傷亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼車輛前方被燒得面目全非。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼1131國道1五楊高架南下39K，自小客車起火，1147火勢熄滅，無人傷亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

對此，原PO回覆，租車公司沒有要她賠償車輛，但因為她是跟網路平台訂的，所以平台業者的律師3天後有打電話來聯繫，希望用5000元和解，但她歷經浩劫，不僅物品損失，還留下心理陰影，實在難以接受，「難不成一條人命只值5000嗎？」

原PO說，網路平台已經把所有同款日系車下架，但平台律師態度強硬，雙方還在談和解，如果談不成，可能就會採取法律途徑，目前車子在等待第三方鑑定，等結果出爐會再談一次。

▼友人現身回文，「當下知道她發生這麼嚴重的事，真的快擔心死」。（圖／記者陳豐德翻攝）

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