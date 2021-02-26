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快訊／國一北上聯結車爆胎後起火燃燒　後方車陣回堵逾10公里

▲國一北上桃園林口路段，26日上午1輛聯結車輪胎疑似爆胎後起火燃燒，消防人員到場後立即灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一北上桃園林口路段，26日上午1輛聯結車輪胎疑似爆胎後起火燃燒，消防人員到場後立即灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛聯結車26日上午行經國一北上林口路段時，疑似右後車輪爆胎後起火燃燒，由於起火地點位於外側車道，國一警察大隊獲報後立即通知消防人員到場灌救，警消在30分鐘內撲滅火勢，所幸駕駛已及時逃離未受傷，至於起火原因仍待查，這起火燒車意外也造成後方車陣回堵逾10公里。

▲國一北上桃園林口路段，聯結車輪胎疑似爆胎後起火燃燒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一北上桃園林口路段，聯結車輪胎疑似爆胎後起火燃燒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據警方指出，聯結車駕駛是37歲的范姓男子，上午10時34分行經國1北上43.5公里林口路段外二車道時突然右後輪爆胎，范緊急煞車後發現車身冒出濃煙，范男緊急將車輛停下查看原委，車身隨即竄出濃煙與火勢，范趕緊打電話報警處理。

▲國一北上林口路段，聯結車輪疑似爆胎起火，消防人員在現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一北上林口路段，聯結車輪疑似爆胎起火，消防人員在現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方趕緊通知桃園市消防局派員灌救，所幸范男即時下車察看及時逃離未受傷，警消趕到現場後30分鐘內將火勢撲滅，聯結車右後輪等處已燒毀，至於起火原因仍待進一步釐清。

▲國一北上一輛聯結車輪疑似爆胎起火，火勢撲滅後，輪胎部分已燒毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一北上一輛聯結車輪疑似爆胎起火，火勢撲滅後，輪胎部分已燒毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於現場濃煙造成後方車流回堵約10公里，並影響國一北上主線車道車流，警方通知高公局行控中心提醒用路人注意路況，國一警方呼籲用路人遵守交通規則，行車前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊等問題，發生行車意外。

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