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139線1日2火燒車！她夜遊拍照突糊掉…轉頭目擊「樹上怪事」嚇慘

▲▼139縣道晚上再度發生機車火燒車。（圖／彰化踢爆網提供）

▲139縣道晚上再度發生機車火燒車。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者董美琪／綜合報導

彰化139線20日發生一天兩起火燒機車意外，中午才有一輛黃牌重機自摔，機車燒成廢鐵，晚間10點多又傳出一輛機車行經139線路口突然火燒車，所幸2位騎士平安。無獨有偶，一位女網友晚間也在「鬼靈異公社」po文表示，剛剛和男友在139線遇到的怪事，讓網友看了也驚呆，「快去收驚」。

彰化縣20日晚間再度發生火燒車意外，一名男騎士從台74甲線往員林方向，行經139線路口時，突覺車子怪怪，立刻熄火停路邊，沒想到機車下一秒起火燃燒，所幸男子沒有受傷。

同天中午，一名32歲蕭姓男子騎乘價值28萬元重機KAWASAKI忍者400，行經大彰路139縣道19.5K處死亡彎道時，疑因自摔，油箱摩擦路面，導致機車竄燒，最後燒到剩骨架，幸好騎士有穿防摔衣且沒摔下山谷，人平安無礙。

▲139縣道中午發生機車火燒車。（圖／彰化踢爆網提供）

▲139縣道中午發生機車火燒車。（圖／彰化踢爆網提供）

同一天2起事故地點相距1.4公里，實在巧合。一位女網友晚間也在「鬼靈異公社」po文寫道，「剛剛和男友在139線拍夜景照怪怪的，都拍不順模糊，結果我就轉過頭看到旁邊一棵樹上有插香及冥紙。」

網友們看了趕緊留言提醒，「晚上太暗的地方不要拍」、「注意安全」、「趕快去收驚」、「都不知山精鬼魅的可怕」、「晚上在外面沒事別亂拍」。女網友事後也表示，回家已請家人收驚及去廟拜拜了。

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