彰化鄉公所日照中心動土　村民拿土地繳稅單踢館：地是我的！

記者李忠憲、唐詠絮／彰化報導

繳了大半輩子的土地稅卻成為無主地，這荒謬的事件就發生在全台最豪富的大村鄉。鄉公所28日在山腳路舉行「日興日照中心」 動土典禮，村民石豐田老先生到場拿出祖父及父親從日治時期就一直繳納的土地田賦稅單，直指這塊地是他祖先留下的！控訴政府強奪土地，並提醒公所能懸崖勒馬，暫緩動工。

▲彰化大村鄉公所舉行日照中心動土，村民石豐田來踢館說土地是他的。（圖／記者唐詠絮攝）

大村鄉鄉長游盛卻認為，公所透過國有財產局取得土地，程序合法，公所尊重石先生提告權利，日照中心興建不受影響。

大村鄉公所今天上午舉行日興日照中心動土儀式，典禮卻來了一位踢館的不速之客，也就是村民石豐田。他到場控訴日照中心的土地是他祖先的，多年前被政府告侵占國土，訴訟至今。如今國有財產局將這塊土地無償撥用給公所蓋活動中心，讓他難過又氣憤。

▲大村鄉村民石豐田擬好權利聲明。（圖／記者唐詠絮攝）

石老先生說，歷代祖先原來在這塊500坪土地上種植荔枝、龍眼等果樹，也繳納田賦，自從日治時期也就是112年前7月16日即登記為祖父石羅等人所有，並經判決確認；1965年間政府辦理土地總登記時，竟以無主土地登記為國有。

他激動地說，政府接收台灣後，承接日治時期戶籍及地籍資料，一切都委由大村鄉公所代為申報，這期間政府仍持續課徵賦稅，直到1979年停徵為止，後來被檢舉侵占國土，才知道自己的祖地已經變成國有財產地，2013年還為此訴訟要討回，未料「以時效消滅」駁回，國有財產局還無償撥給公所使用，在這塊地辦理日照活動中心。

▲大村鄉長游盛（左一）認為土地取得程序合法，日照中心依然要蓋。（圖／記者唐詠絮攝）

石老先生看著自己從小生長的家，卻莫名的變成國有地，心裡感慨萬千，今天在動土典禮現場，他一人在現場嘶聲吶喊「抗議不公不義」，為民喉舌的民代從立委到村長、代表，參加者相當的多，卻沒有一個人願意為他的公理正義挺身而出，處境令人不勝唏噓，甚至還有人要他離開動土現場，一度發生拉扯。

而石老先生委任律師今天也到達現場，他說人民繳稅，政府保護人民財產與安全，類似此種案件，在地方仍有不少，本案件已經聲請釋憲，尋求救濟當中。

大村鄉長游盛對此事則強調，這塊土地已經變更地目登記，當初是國有財產局無償撥用給公所使用，一切的爭議過程公所無權干涉。

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