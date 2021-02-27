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南迴線第一間！太麻里「多元照顧中心」動土　提供完善長照服務

▲▼台東太麻里鄉多元照顧服務中心動工，由縣長饒慶鈴、太麻里鄉長王重仁等人舉行開工動土典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東太麻里鄉多元照顧服務中心動工，由縣長饒慶鈴、太麻里鄉長王重仁等人舉行開工動土典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

南迴第一間、台東第四間的太麻里鄉多元照顧服務中心，26日由縣長饒慶鈴、太麻里鄉長王重仁等人舉行開工動土典禮，總工程費共計新台幣3千640萬4千元，預計明年6月竣工。饒慶鈴表示，為照顧南迴線居民並提供更完整的長照服務，縣府爭取前瞻計畫興建多元照顧中心，朝一鄉鎮一日照的目標邁進。

▲▼台東太麻里鄉多元照顧服務中心動工，由縣長饒慶鈴、太麻里鄉長王重仁等人舉行開工動土典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，台東縣65歲老年長青人口比例居各縣市前幾名，縣府希望由社區部落來照顧自己的老人家，而不是依靠養護機構，太麻里鄉多元照顧中心是繼池上鄉、成功鎮、延平鄉多元照顧中心開工動土後第四間多元照顧服務中心。目前統計太麻里鄉長照需求推估人數596位，65歲以上長者佔該鄉人口20.04%，為超高齡化社會，有感於長輩需要受到完善的照顧服務是全球性的議題，太麻里鄉長王重仁及團隊在一年多前開始爭取經費辦理長照中心的興建，並由衛生局協助申請前瞻計畫─整建長照衛福據點計畫補助辦理，將可大幅提升及全面整合鄉內長照服務資源。

未來縣府將遴選服務單位進駐，也將依內部裝設規劃提供經費支援，讓南迴線居民也擁有日間照顧、失智團體家屋、家庭照顧者支持、社區健康促進等多元化長照服務，減少鄉民照顧成本，減輕家屬照顧壓力。

▲▼台東太麻里鄉多元照顧服務中心動工，由縣長饒慶鈴、太麻里鄉長王重仁等人舉行開工動土典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，為提供更完整的長照服務，爭取前瞻計畫興建多元照顧中心，朝一鄉鎮一日照的目標邁進。

饒縣長強調，完工後中心的營運結合社政及衛政資源，能提升在地長者接受彈性且近便性的長照服務，也將創造在地就業機會，同時實現在地老化，提供家庭、居家、社區到住宿式的多元性服務，普及照顧服務體系，期待能改善受照顧者與照顧者的生活品質，也建立整體社區照顧模式，讓專業服務與愛的陪伴，豐富生命也回應被照顧者及家庭的需求。

衛生局指出，中心最初中央原補助3千49萬5千元整，鑑於營建成本較高，再努力向中央爭取專案補助，追加補助經費共計5百90萬9千元，太麻里鄉公所亦配合追加自籌款31萬1千元，工程得以順利決標，完工後一樓規劃為日間照顧服務中心，二樓為團體家屋，三樓則是家庭照顧者支持服務區、社區健康促進中心、行政區等，全面設置無障礙友善空間，滿足個案多元性的照顧需求，並有社工師、護理人員、照顧服務員進駐提供服務，將使太麻里鄉長期照顧及社會福利工作邁向更完整的里程碑。

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