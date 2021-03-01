禁鳳梨根本不算牌！陸官媒警告「恐還有下一波」：要做一連串噩夢

▲中國大陸宣佈3月起禁止進口台灣鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸今（1）日起禁止進口台灣鳳梨，引起許多果農對生計的擔憂。大陸鷹派官媒《環球時報》2月28日指出，民進黨不應把大陸朝徹底失望的方向推，逼大陸朝台灣經濟下手，一旦走到那一步，「禁菠蘿（鳳梨）根本就不算牌。」

《環球時報》2月28日發表題為《台當局對「禁菠蘿」想得很多蓋因心虛》的社評文章。內容提到，民進黨在過去2年舉起「國家安全」的招牌，先後禁華為、禁大陸無人機、禁淘寶和愛奇藝，甚至在台灣無疫苗可用的情況下禁大陸疫苗，還高叫要呼應美國主導的排斥大陸的供應鏈。

「蔡英文和同僚們可謂昏了頭」，文章指出，台灣的出口40%以上銷往大陸市場，一年對大陸的順差高達1000億美元以上，即使在環中國大陸地區，它對大陸的貿易依存度也是最高的之一，這種情況下民進黨不思如何穩定兩岸貿易，而是叫囂「新南向政策」，同時指望美日向其進一步開放市場，而美國重點琢磨的就是多從台灣收「保護費」，「蔡英文之流在引台灣走上歧途。」

文章接著反問，「如果菠蘿這麼點生意出問題都能讓台灣感受到衝擊，台當局有什麼資本如此放肆地破壞兩岸關係，毀掉兩岸正常交往的政治根基呢？」

▲總統蔡英文挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

文章怒批民進黨嚴重辜負了大陸方面的「對台政治善意」，在台灣社會廣泛享受這一善意的同時，蔡英文及其同僚在惡意利用這些善意，甚至將它們當成了可以進一步為非作歹的資源，一再挑戰大陸的耐心和紅線。

值得注意的是，文章最後發出警告，稱小心觸發台海局勢多米諾骨牌式的翻轉，大陸那麼多惠台政策、上千億的貿易順差，都是因為其長期奉行和平統一的兩岸路線，「民進黨不應把大陸朝徹底失望的方向推，逼大陸朝台灣經濟下手。」

《環球時報》指出，一旦走到那一步，「禁菠蘿根本就不算牌，究竟會有什麼牌，也完全用不著我們說，留民進黨當局去做一連串的噩夢吧。」