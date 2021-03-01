陸2021兩會本周登場　「十四五規劃」領銜五大看點

▲圖為2020大陸全國兩會在北京召開時，人大會議表決港區國安法。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」將於3月4日登場，政協開幕後，緊接著是5日的人大會議，將由國務院總理李克強發表2021年政府工作報告、審議各項議案，其中「十四五規劃」如何定調、年度GDP目標設定、涉台內容變化、推動「愛國者治港」與否、大國外交等五大看點最受關注。

去年受疫情影響，大陸全國「兩會」從往年的3月初延至5月舉行，今年雖回歸3月舉辦，但據港媒《明報》報導，會期間縮短至11日；另一方面，防疫要求較去年進一步升級，除對外媒只准駐京記者上會，更預計安排統一住宿，對所有上會人員採取「封閉式」管理，採訪也多將透過書面、線上、影像方式進行。

▲兩會將為十四五規畫定調，並推動經濟疫後復甦。（圖／路透）

「十四五規劃」如何定調

面對美中賽局情勢變化、疫後復甦挑戰複雜嚴峻，中共全國人大代表將如何審議第14個五年規劃（十四五規劃），以及政府工作報告、2035年遠景目標綱要草案、國民經濟和社會發展計畫等，成為最受矚目的頭號看點。

去年10月中共五中全會召開，審議通過關於制定十四五規劃、2035年遠景目標的建議，提出內外「雙循環」的發展模式，重點提及科技創新包括半導體、新能源、航天、醫藥醫療等，將新基建作為重要的產業政策方向，如5G、大數據、互聯網等，推動達到全面建成小康社會的目標，這將在兩會召開後，成為中國大陸新時期的發展政策主軸，台資企業在大陸的發展，也勢必因此調整布局。

▲大陸2020年GDP總量首破100兆人民幣，但年增率創2.3%的低點。（圖／CFP）

年度GDP目標設定

新冠肺炎疫情導致情勢急遽變化，去年大陸政府工作報告未設GDP增長目標，專家普遍認為，今年或許會參照去年做法。《路透》報導稱，疫情因素導致大陸弱化唯GDP至上，將透過就業、物價等其他綜合指標，完成「六穩」、「六保」的經濟社會目標。

據大陸國家統計局年初公布數據顯示，2020年，中國大陸GDP總量突破100兆元人民幣大關，年增率為2.3%，增速創30年來最低紀錄。





▲大陸國務院總理李克強去年發表2020年政府工作報告，提統一台灣時，較往年省略「和平」2字。（圖／路透社）

涉台內容變化

2020年在新冠疫情、香港議題的背景下，大陸全國政協工作報告、全國人大會議發表的政府工作報告，該年度涉台內容分別僅39字、104字，都創下最短紀錄，這讓2021年兩會的涉台內容備受關注。

惟大陸兩會召開前夕，適逢陸委會新主委邱太三上任，國台辦就宣布大陸海關總署暫停進口台灣鳳梨的消息，讓近期本已因立院推動修憲再度劣化的兩岸關係，更加詭譎；另一方面，面對總統蔡英文春節前兩岸談話，邱太山盼兩岸「春暖花開」，陸方均以回歸「九二共識」的政治基礎回應，但民進黨政府曾主張「歷史已經翻頁」，兩岸官方溝通顯然陷入無解命題。

今年初大陸在北京召開的對台工作會議，旨在傳達堅持「一中原則」和「九二共識」的政策基調，反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，推動融合發展。外界一般認為，兩會對台政策擘劃應不離上述主旋律，並持續對華府傳達，美國不該打台灣牌的強硬訊號。

▲2020年香港七一衝突。（圖／路透）

推動「愛國者治港」？

去年兩會，全國人大表決通過《港區國安法》決定草案，時隔近一年後，雖2021年大陸兩會已公開議程中，還未有涉及香港議題出現，但中共中央是否推動「愛國者治港」、改革香港選舉制度，仍備受關注；全國人大常委譚耀宗2月27日受訪時稱，會議規定要保密，望媒體別再追問。

但就在兩會召開前夕，港澳辦智囊「全國港澳研究會」2月20日舉辦了一場研討會，主題是《基本法》之下「愛國者治港」在香港的實踐，會上大陸全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍為「愛國者」列出三條件，並強調「愛國者治港」是「一國兩制」的核心，是實行「港人治港」的基本標準，指稱香港要進一步完善選舉制度。

▲拜登上任後，美中賽局情勢出現變化。圖為拜登與習近平2012年出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

美中賽局和大國外交

去年底，中國大陸相繼推動簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，完成中歐投資協定談判，如何在十四五規劃的新時期、美國總統拜登上任後美中賽局改變下，持續推動對外開放、參與國際組織、國際防疫合作、建設海南自貿港等，考驗大陸領導人的智慧。

中美元首於春節前通話後，大陸外交部長王毅曾表示，盼美國放棄川普政府時代對中方加徵的關稅、禁令等，呼籲中美關係要重回正軌。王毅還要求美國，「停止縱容甚至支持台獨分裂勢力的錯誤言行。」

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