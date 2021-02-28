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芒果、蓮霧等水果也可能被弄掉　學者批大陸像流氓霸凌台灣

▲▼ 鳳梨田。（圖／農糧署提供）

▲農委會表示，台灣鳳梨外銷量去年仍達4萬5621公噸，其中出口至大陸佔97%。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

大陸明天起將暫停進口台灣鳳梨，不少人擔心接下來台灣其他水果也會遭殃，外界更揣測芒果、釋迦和蓮霧等都將被如此對待，台灣大學農業經濟學系名譽教授吳榮杰直指這就是政治手段，故意的，建議生產者平常較要把關品質，將市場分散．否則說變就變跟翻書一樣，很夭壽。

根據農委會資料顯示，台灣鳳梨主要產區在屏東縣（30%）、高雄市（14%）、台南市（14%）、嘉義縣（13%）、南投縣（12%）及花東等地區。台灣鳳梨平均年產量約42萬公噸，近年外銷量從107年3萬1927公噸增加至108年5萬1476公噸，突破歷史新高，109年雖受新冠肺炎疫情影響，外銷量仍達4萬5621公噸，其中出口至大陸佔97%，其餘為日本（2%）及香港（1%）。

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吳榮杰直言，今天這件事情就是「故意的」，大陸假藉檢驗問題，就像農委會提到的，最後一批檢驗有狀況是去年10月，若真的有問題照理要馬上通知協商，怎能到現在突然間說禁止就禁止，依做生意的角度來看不該這樣，完全是「政治手段」，但卻有人不這樣認為。

▲▼農委會。（圖／記者許展溢攝）

▲吳榮杰希望台農發可以發揮一些功能，把國際市場開拓的更寬廣。（圖／記者許展溢攝）

吳榮杰接著說，大陸在懲罰、霸凌台灣，生產者不要太依賴大陸市場，不要相信ECFA 等各種優惠關稅，否則說變就變，平常要有「分散市場」概念，只要自己做好，品質把關好，從生產到冷鏈系統等，就能進口到先進國家，不一定都要到大陸，風險真的太大，政治操作跟翻書一樣，一下好，一下不好，建議別只看短期利益，想像一個流氓是不可預期的，想要找麻煩就找麻煩。

另外，前農委會主委陳保基接受媒體訪問指出，大陸是「暫停」，不是「禁止」，台灣應跟大陸好好談，就有恢復的可能，吳榮杰表示，若是暫停也不是這種很突然的方法，假設是這樣，那是不是明天1日暫停，隔天2日最好就開放。另外，吳榮杰指出，這種時候，大家應該槍口對外，共體時艱，而不是有人還對內提油救火。

吳榮杰強調，現在有許多人跳出來買鳳梨，這些都是幫忙性質，做生意長期是要好好規劃，努力做市場調查，希望農委會成立沒幾年的台農發可以發揮一些功能，把國際市場開拓的更寬廣。

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