吳孟達生前最後發文　陸官媒：愛國者達叔永遠的主角

▲吳孟達生前最後一條微博發文，引起大陸網友致意 。（圖／翻攝 吳孟達微博）

記者任以芳／綜合報導

港星吳孟達昨27日下午5點16分因肝癌病逝，享壽70歲。前年8月，他曾經在個人微博發文寫「我是中國人。」當時引起香港部分人士批評，也有許多大陸網友集體致敬。大陸官媒《人民日報》今（28日）罕見發表鋭評指出，吳孟達演一輩子配角，論愛國，他永遠都是主角。

陸官媒《人民日報》大多評論政治時事，吳孟達過世後，罕見發表銳評。內文首先指出，吳孟達一生塑造的無數經典角色，帶給觀眾歡樂和思考，陪伴了幾代人的青春。儘管演了一輩子配角，對角色不曾敷衍，「當演員能做就拼命做」，讓人看到了一位戲骨的敬業精神，也感受到了他的藝術追求。

內文表示，前年8月，吳孟達在生前個人社交平台，留下最後一條微博寫著「我是中國人」，令無數網友集體致敬。透過這短短五個字，人們讀懂他對國家樸素而自然的愛。

▲大陸官媒 《人民日報》發文哀悼吳孟達離世 。（圖／翻攝 人民日報）

內文稱，就是這種最純粹的愛國情感，居然也能戳中香港一些宵小之徒的痛處。吳孟達辭世後，個別人在香港社交媒體上惡語相向，潑髒水、貼標籤，無所不用其極。再次暴露出逢中必反到了缺乏人性、沒有底線的地步，對愛國者的仇視到了喪心病狂的地步。

文章說，這些人越是攻擊愛國者，越反襯出達叔心懷大義；越是惱羞成怒，越說明達叔人格高大。事實上，在香港像達叔一樣愛國的人才是大多數，他們或許並非都是亮眼明星，或許從未有過轟轟烈烈的舉動，但在大是大非前絕不糊塗。

最後，大陸官媒強調，做人最大的事情，「就是要知道怎麼樣愛國」。吳孟達演了一輩子配角，但論起愛國，他卻一直是主角。在香港這個舞台，愛國者達叔，和那些熱愛國家的人，永遠都是主角！