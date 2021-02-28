鳳梨遭大陸封殺「大量採收價格恐崩盤」！不敷成本恐棄收

記者吳世龍、陳崑福、徐愷昕／高雄報導

台灣鳳梨外銷至中國大陸高達9成，但中國大陸26日忽然宣布「自3月1日起暫停進口台灣鳳梨」，該禁令恐讓不少農民損失慘重。由於鳳梨目前已進入產期，不少農民都很頭痛，希望政府可以多介入協助，不然現在光是採收就遇到難題，擔心大量採收後價格會崩盤，根本不敷成本。

▲▼鳳梨已進入採收期，面對大陸停止進口，台灣鳳梨農感到相當頭痛。（圖／記者林悅翻攝）

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根據農委會統計，去年我國出口生鮮冷藏鳳梨為4萬5621公噸，其中銷往中國大陸的高達4萬1661公噸，約占91%，產值約台幣14.9億元；如果再計入鳳梨乾、果汁及罐頭等，出口量是4萬2121公噸，值約15.1億元。台灣鳳梨種植面積以屏東縣3509公頃最多，其次是台南市1761公頃。大陸宣布停止進口鳳梨，將對農民有重大影響。

對此，屏東高樹鄉鳳梨農就表示，其實過去每年產季前夕就都會耳聞「中國停止進口鳳梨」的消息，但往往都不是真的，所以他今年1月底聽到時，原本也以為又是假消息，沒想到竟然成真，不過事情爆發後，日本廠商也大力相挺，表示3月1日後要加量採購。

▲鳳梨農建議政府，應該可以試著開通其他外銷通路。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳梨農坦言，2月初時還有大陸廠商跟他下了一大筆訂單，價格也都談妥了，沒想到現在那個人就沒有再出現過了，接著他也指出，由於很多訂單都是口頭上的客戶，沒有實質契約，所以現在出問題，政府應該要幫助農民協助處理、共同負擔，不然他作為大盤商壓力也不小，要銷出自家產的鳳梨外還要協助當地小農。

最後他則建議，政府可以試著開通其他外銷通路，「很多國家其實都有在促銷台灣農產品，只是沒有普及化」，期許在農委會、總統及媒體大力宣導支持下，後續也能激起國人力挺台灣鳳梨風潮，訂單可以增加。

▲高樹鄉鳳梨農指出，原先以為是假消息，沒想到竟然成真。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄蔡姓鳳梨農指出，鳳梨採收約在1年半，比一般作物長半年，因此明年3月要採收的鳳梨，去年9月就種了，「現在大陸禁止鳳梨進口，不但現在可以採收的鳳梨面臨價格壓力，連帶的影響原本預計明年上市的鳳梨」。據了解，已有鳳梨農做好全部棄採的準備。

談及此事，屏東縣高樹鄉張姓鳳梨農則大嘆，鳳梨都是大面積栽種，不需要太多水，對土壤的要求也不同，種10多年的鳳梨了，只會種鳳梨，要學種其他作物，目前年紀也大了，沒有精神、體力可以再學，「怎麼改種？」，想到未來就頭痛。而加工的鳳梨價格都不太理想，但採收一個鳳梨的成本平均在18到22元，採購成加工品，「根本不敷成本」，幫助有限。

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