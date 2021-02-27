林佳龍下田挺鳳梨農！蔡英文曝「阿才喵出身地」是台東這裡

▲林佳龍親自下田採摘鳳梨。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

中國大陸以檢疫為由禁止台灣鳳梨進口，交通部長林佳龍昨日在臉書上分享去年與立委劉櫂豪到台東「饗嚮台東」，現摘鳳梨做蔭醬，鼓勵國人除了吃鳳梨，也可以參加地方創生組織的農村體驗，以直接的行動協助農民，蔡英文總統也留言說家裡的阿才就是來自台東鳳梨田。

去年六月林佳龍為推廣精緻國旅，與劉櫂豪親自前往「饗嚮台東」，戴上斗笠、背上竹籃，正中午到鳳梨田採收新鮮的鳳梨，大家也現吃起來，林佳龍說，「現採現吃最香甜，大家一起來吃鳳梨吧！」

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林佳龍也說，台灣的鳳梨直接吃很好吃，製作成鳳梨蔭醬入菜更是美味。他已經請交通部的各單位，想辦法協助辛苦的農民，除了可以加強採購在地鳳梨之外，也可以協助農民建立行銷的通路。桃園機場公司規劃下周二起，採購鳳梨致送鄉里，另將分送公司同仁食用。

台灣的鳳梨多汁、香甜又好吃，他也鼓勵國人，可以參加地方創生組織所辦理的農事體驗活動，用最直接的方式協助農民。

這篇貼文按讚數已經突破兩萬，而蔡英文總統也留言，「我家的阿才就是來自台東到鳳梨田，有鳳梨又有貓的地方，當然是好地方」。而劉櫂豪也分享與林佳龍在鳳梨田大塊朵頤的照片，說「我們一起吃起來」。