兩岸恢復交流一絲希望？　黃介正：降低惡感、建立互信

▲陸委會主委邱太三表示，希望盡快恢復兩岸有序交流。（圖／記者曾俊豪）

文／中評社

兩岸關係該是否有機會「春暖花開？」前陸委會副主委黃介正接受港媒訪問認為，台灣方面反中操作實在太明顯，「要說從來沒有對大陸有敵意，這個話大陸怎麼可能接受？」台海之間必須趕緊建立互信以及善意交流，才有機會恢復兩岸恢復交流。

前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正日前接受中評社訪問，就陸委會新主委邱太三上任時發表涉及兩岸關係的談話及大陸國台辦發言人馬曉光的回應發表看法，認為兩岸目前應該做的是，不斷、持續、不混淆地表達善意訊息，雙方都是要持續表達，兩岸恢復交流才有一絲絲希望。

黃介正表示，陸委會主委邱太三上任當天的說法，只有「春暖花開」是善意，最後又說兩句抵消這個善意，一個是台灣從來沒有對大陸有敵意，但是割斷1949年就是敵意，去中國化就是敵意，加上選舉操作反中情緒，怎麼不是敵意？另一個邱太三說，不清楚「台獨」什麼意義，這個就是多講了，如果只說「春暖花開」兩岸還有可能，只講到這裡大陸反應也會好一點，「但是要說從來沒有對大陸有敵意，這個話大陸怎麼可能接受？」

▲前陸委會副主委黃介正。（圖／記者張暐珩攝）

黃介正也直言，兩岸是否持續累積善意，現在只是開始，還要持續看下去，但是可以確定的是，邱太三講的話會有美國人拍手，對美國來說，戰術有加分。

黃介正認為，兩岸雙方要降低彼此惡感，還要一段時間，兩岸網民開戰成這樣，不是陸委會主委換誰就可能變化，這真的很難。加上大陸也會覺得為什麼要對台灣讓步？如果大陸認為底線不能讓，台灣方面也認為底線不能讓，那麼兩岸關係要發展下去就不可能。

至於蔡英文若重述2016年就職演說，大陸是否可能接受？黃介正認為，應該雙方要先談，中間要有個人穿梭，兩岸現在沒有互信，說什麼都沒有用，彼此應該要先建立互信，要透過各種形式恢復各種互信基礎，不要誰一說話，馬上被對方否認，建立雙方互信還是重點以及開始。

黃介正強調，兩岸要不斷、持續、累積、不混淆地表達善意訊息，雙方都要持續表達，兩岸恢復交流才有一絲絲希望。