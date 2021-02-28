金正恩出「偉人傳記」！歌頌強國10年光輝功績：北韓核武威震全球

▲金正恩掌權將迎來第10年，北韓當局為其出版「偉人傳記」做為宣傳。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、勞動黨總書記金正恩掌權至今即將迎來第10年，為此平壤當局特別於去年底發行歌頌金正恩功績的「偉人傳記」，整本書份量高達620多頁、7個章節，多為描述金正恩在研發核武、外交事務上的政績，不過在描述平昌冬奧、板門店會談時，卻對南韓總統文在寅隻字未提，耐人尋味。

北韓對外宣傳媒體《我們民族之間》（우리민족끼리）於今（28）日透過官方網站，公開一本標題為「偉人與強國時代」的書籍，內容多為描述金正恩掌權近10年以來在國防、外交、經濟、社會與文化方面的政績，書皮和封面採用傳統綠色設計，由平壤出版社於2020年12月30日出版。

出版社編輯部在書中表示，「偉人締造出偉大的時代！自從我國人民在歷史上展開新的進軍，至今已有近10年歲月流逝，在這不算長的日子裡，共和國（指北韓）到底是如何登上巔峰？」

▲北韓出版金正恩傳記《偉人與強國時代》。（圖／翻攝自我們民族之間）

其中，該書將焦點集中於軍事發展、外交治績。該書於第3章中將發展核武的原因合理化，認為核武是守護和平的寶劍，需「以核制核」，強調金正恩上任後發展氫彈，使北韓成為全球少數持有氫彈的國家，強大的軍武地位威震全球。

在副標題「以核制核」的文章中，描述北韓在2016年進行氫彈核武試驗，並於隔年進行能搭載氫彈的洲際彈道飛彈（ICBM）試射，其中還舉出火星14型、火星15型等ICBM試射。

該書強調金正恩曾提出的論點，只有北韓發展「代表正義力量」的核武，才能與敵對勢力相抗衡，並結束美國長期以來對北韓採取的單方面核武威脅。

▲北韓官媒播放的閱兵儀式影片中，公開新型洲際彈道飛彈等武器。（圖／達志影像）

在對外關係發展所取得的成果描述上，該書首先提及北韓與美國關係的改善，用了長達15頁的版面做描述，包括新加坡首次川金會、板門店會談等，宣傳金正恩取得的「豐碩」外交成果。不過越南河內第2次川金會因最後以談判破局告終，該書對此完全避而不談。而在板門店會談上，南韓總統文在寅自詡為「仲裁者」角色，此書卻在描述上完全省略。

另外，在與對南韓關係發展的描述上，該書將焦點集中在北韓派遣代表團參加平昌東奧、以及板門店兩韓元首會談，而在平壤兩韓元首會談上，僅提及雙方締結「9月平壤共同宣言」。

最後，該書向美國與南韓呼籲，應中斷美韓聯合軍演，「只有結束軍事緊張對立局面，才能改善北南（南北）關係，而比起任何議題，守護朝鮮半島（韓半島）的和平與安全才是最為迫切的！」

►金正男長子「現身華府」！疑受拜登政府庇護 他分析：美計畫政變

聽Podcast掌握國際局勢