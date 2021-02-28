檢驗禽畜水產品用藥殘留　嘉義縣衛生局確保民眾食的安全

▲衛生局積極檢驗禽畜水產品用藥殘留（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

禽畜水產品檢出四環黴素動物用藥殘留媒體報導常有所聞，動物用藥四環黴素對人體恐會造成腸胃不舒服、噁心和嘔吐等狀況不容輕忽，為確保民眾食的安全，嘉義縣衛生局每年訂出抽驗市售禽畜水產品動物用藥檢驗件數，且逐年提升抽驗件數，確保民眾食用禽畜水產品安全。

有鑑於動物用藥種類繁多如磺胺劑、抗原蟲劑、氯黴素、四環黴素、孔雀綠、硝基呋喃代謝物、離子型抗球蟲藥等，為有效提升實驗室檢驗時效及降低成本，全國各縣市衛生檢驗單位採取聯合分工資源共享做法。

嘉義縣衛生局自101年起專門負責四環黴素(Tetracycline)檢驗項目，每年檢驗量約200多件，件數逐年提升，分別於106年及108年先後檢出1件火雞肉及甲魚四環黴素殘留超標，已依違反「食品衛生管理法」裁處違規業者6萬元罰款。

衛生局長趙紋華指出，四環黴素是一種普遍用於禽畜水產品廣效性抗生素，為現代畜牧養殖業不可或缺藥物，用來預防多種細菌引起疾病及避免動物呼吸道、腸胃道受細菌感染。

但四環黴素過量殘留於禽畜水產品中，經人體攝入後，其毒性恐損害人體生殖系統及肝臟、腎臟，另外，其對牙齒及骨骼也有諸多影響，臨床上可見食入高濃度四環黴素導致牙本質著色及牙釉質發育不全情形。

為此，中央主管機關每年訂定監測計畫，由衛生局抽樣執行，另訂有「動物用藥殘留標準」詳盡限量規範( https://reurl.cc/ra5p6b )，做為判定是否合格依據；民眾或食品業者，若有任何食品檢驗的疑慮，可電洽衛生局檢驗科，電話專線05-3620609諮詢。

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