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嘉義縣衛生局定期抽驗加水站　違規多為許可證逾期未展延

▲衛生局定期抽驗加水站水質。（圖／嘉義縣政府提供）

▲衛生局定期抽驗加水站水質。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

市售家用淨水及過濾器材種類繁多，購買加水站水品家庭為數不少；為維護縣民加水站飲用水水質衛生與安全，嘉義縣境內現有加水站約127站、349槍數，衛生局每年定期抽驗水質檢驗重金屬、微生物等項目及衛生設備查核，為民眾飲用加水站用水安全把關。

▲衛生局定期抽驗加水站水質。（圖／嘉義縣政府提供）

加水站林立，為把關民眾用水安全，嘉義縣政府於97年10月31日公布實施「嘉義縣加水站衛生管理自治條例」，衛生局分析歷年來查獲違規項目最多為加水站許可證逾期未申請展延。

另依「食品中污染物質及毒素衛生標準」中有關加水站水質檢出重金屬超出標準，予以限期改善擇期複驗後皆符合規定；按「包裝飲用水及盛裝飲用水微生物衛生標準」，如為直接生飲水質不得檢出微生物(大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌)。

雖本縣加水站水品非直接生飲水質(需煮沸後飲用)，倘加水站被檢出微生物依規定業者要檢查管路、加水槍清潔及製水過程相關品質管制(管路定期清洗或更換濾心、加水槍及出水口應有防塵設施、加水站場所環境應保持清潔衛生，不得陽光直接照射等)，衛生局也予以列管，不定期加強查核。

衛生局長趙紋華提醒，消費者購買加水站飲用水時，要先注意加水站的儲藏環境、管線或儲存設備是否完好，買回後的水最好煮沸飲用勿生飲，勿存放太久，盛水的容器應時常清洗並保持乾淨、注意有無破損等，以免危害到身體健康安全，確保品質維護消費權益。

趙紋華也呼籲，加水站業者須向衛生局申請核發許可證才可營業，落實自主管理及控管產品的品質，衛生局將不定期加強稽查，倘查獲違規將依法裁處；民眾或食品業者，有任何食品衛生疑慮，可電洽衛生局食品藥物管理科，電話專線05-3620613 、05-3620590諮詢。

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