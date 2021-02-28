路口擦撞！女駕駛下車抽電子煙等警察　酒測一吹傻眼「0.24超標」

▲電子煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

新北市近日發生一起罕見的疑似酒駕案例，李姓女子日前開車行經一處路口時不慎與一輛貨車發生擦撞。警方到場處理，發現李女酒測值超標，將李女依公共危險罪嫌送辦，但李女堅稱她並沒有喝酒，僅有吃感冒藥和抽電子煙，懷疑可能是電子煙油含有乙醇導致。目前全案仍待調查釐清。

警方調查，2月19日下午，李姓女子開車行經新莊區中華路、公園路口時，不慎與胡姓男子駕駛的小貨車發生擦撞。警方到場對雙方駕駛進行酒測，發現李女呼氣酒測值達到0.24，酒駕並肇事已經可能構成公共危險罪。

不過，李女向警方表示自己因為感冒不舒服，當天只有吃粥、服用感冒藥，以及車禍後在等待警方到場這段時間曾使用過電子煙，當場要求重測。警方為求慎重，將李女帶至醫院抽血，換算成呼氣酒精濃度仍達0.245超標，因此依法送辦。

由於過去也曾有過服用感冒藥水後酒測值超標的案例，因此警方將李女的電子煙也一併列為證物，全案送新北地檢署偵辦，釐清是否可能因電子煙油內物質導致李女酒測超標。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，俗稱酒精的乙醇也可以當作有機溶劑，如果電子煙油裡面真的含有乙醇，民眾吸食後馬上進行酒測，確實有可能會出現酒精反應。

新莊分局交通分隊長許家源表示，肇事駕駛事後回想，懷疑酒測超標原因是因為使用電子煙，但由於目前國內尚無因電子煙導致酒測值超標的案例，因此兩者是否存在關連性仍待調查釐清。

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