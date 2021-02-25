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19歲媽今年才結婚！1歲兒坐副駕慘死她懷中　酒駕對撞父子雙亡

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣27歲許姓男子酒後駕駛喜美轎車，載19歲根姓妻子、1歲大兒子，結果和一輛賓士相撞，造成一家三口僅19歲妻子獨活。當時車內沒安全座椅，許妻抱著1歲兒坐在副駕駛座，結果小孩被夾在中間慘死。警方將依過失致死罪嫌調查媽媽。

這起重大車禍發生於24日下午，地點位於三灣鄉124線外環道，許家三人當場失去生命跡象，經送醫救治後，爸爸、1歲男童先後宣告不治；而19歲媽媽經急救後恢復生命跡象，轉送台中，目前在加護病房觀察中。為恭醫院急診科主任徐裕超表示，媽媽骨盆骨折、腹腔血腫。

▲▼苗栗三灣車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方初判死者酒駕逆向超車才導致事故發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗三灣車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

賓士車上的55歲林姓女乘客被送往醫院時，意識清楚並無生命危險，經救治後發現其左手腕骨折、腹壁血腫、胸腹部挫傷，住院觀察。而64蔡姓賓士駕駛未受傷，酒測值為0，他說，車子來不及閃避。

警方表示，初步調查發現，許男超車不慎才與對向車輛發生碰撞，抽血換算酒測值為0.16毫克，全案轉由事故小組釐清肇事責任。

據了解，許男和妻子育有兩名兒子，分別是2歲和1歲，一家四口平時住在南庄娘家。根女的母親說，他們是低收入戶，女兒和女婿今年才登記結婚。

事發當時，車上沒安全座椅，根女抱著1歲兒坐在副駕駛座，強大撞擊力道讓兒子被夾在她和儀表板中間慘死。根據法規，2歲以下幼童搭車得強制坐後向式安全座椅，違者最高罰3000元。《自由時報》報導，警方將依過失致死罪嫌調查根女。

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！

▲▼苗栗三灣車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方初判死者酒駕逆向超車才導致事故發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗三灣車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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