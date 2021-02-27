高雄中博高架橋拚9天拆除　首日施工進度略超前

隨著高雄鐵路地下化完成，遺留在地面上的陸橋也陸續拆除，橫跨高雄車站的中博高架橋也將在明天拆除，不過根據房仲業者統計過去2年價格資料，竟發現這些拆除的陸橋有數個去年房價不漲反跌，研判是因為屋主惜售導致去年沒有大型交易所致，未來性仍相當看好。