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高雄中博高架橋拚9天拆除　首日施工進度略超前

▲▼高雄中博高架橋拆除作業進度超前。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄中博高架橋拆除作業進度超前。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄鐵路地下化後，串聯市區的中博高架橋於27日啟動拆除作業，引道拆除工程為期9天，高雄市政府表示今天施工進展相當順利，已在上午8點進行橋面版混凝土敲除作業，為配合施工作業，部分道路將進行管制。

中博高架橋拆除工程即在27日啟動，原訂2個月工期，經高雄市長陳其邁指示要求市府積極協調後，交通部鐵道局同意調整工序，將引道拆除工程縮短至9天，並選擇228連續假期開始施作，於3月8上午6時開通站西路，降低對民眾的交通衝擊。

高雄市政府表示，27日規劃進行橋面AC刨除作業，已於凌晨4時30分完成；並於上午8時接續進行橋面版混凝土敲除作業，整體施工進度略有超前。拆除工程全程於高雄市交通局智運中心YouTube頻道直播。

高雄市政府提醒，為配合站西道路開通後中山路、博愛路線型調整，鐵道局預定2月28日晚間8時至3月1日上午8時進行中山路（七賢路口至八德路口）AC刨除與新鋪及標線劃設作業，屆時將交通管制採半半施工方式進行，請市民朋友配合管制通行，並建議提前改道。施工期間造成不便，感謝市民朋友包容與見諒。相關管制路線可在高雄市交通局專區查詢。

▼高雄中博高架橋拆除，周邊交通改道。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄中博高架橋拆除作業進度超前。（圖／高雄市政府提供）

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