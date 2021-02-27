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嘉義城隍廟「九大柱斗燈座」等4案列古物　籌建城隍文物館

▲嘉義城隍廟多件文物獲指定古物。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義城隍廟九大柱斗燈座獲指定古物。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前召開今年度首次古物審議會，多位委員皆認為「嘉邑城隍尊神牌」、「嘉義城隍廟九大柱斗燈座」、「嘉邑重建城隍廟碑」及「嘉邑陰靈堂石碑」等4案、共12件文物，具有歷史意義與地方文化特色，通過指定為「一般古物」；九大柱斗燈座為廟方舉辦中元祭時所用器物，該傳統宗教儀式也是嘉義市新添無形文化資產之一，今雙雙取得文資身分，將能更完整呈現在地人文風情。

▲嘉義城隍廟多件文物獲指定古物。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義城隍廟「嘉邑陰靈堂石碑」。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，廟宇是信仰中心，也是見證台灣歷史的重要場域。嘉義城隍廟不僅熱心社會公益、發揮宗教濟世救人精神，同時注重文化資產保存工作，主動提報各項文資指定登錄，並積極籌設文物館，與社會大眾共享地方文史、文化古物與民俗傳統等，厚植地方文化能量，讓珍貴的文化資產得以傳承延續。

審議委員說明，此次獲指定文資古物中，「嘉邑城隍尊神牌」和「嘉義城隍廟九大柱斗燈座」是木質文物；「嘉邑重建城隍廟碑」及「嘉邑陰靈堂石碑」則為石質文物，既見證廟方興建史實，也反映歷史變遷。除了「嘉義城隍廟九大柱斗燈座」為1案9件，約為民國42至44年間製成外，其餘各案均為1件，且皆為清代時期文物，距今至少有250年歷史，保存狀況穩定良好，現由廟方保管典藏。

▲嘉義城隍廟多件文物獲指定古物。（圖／嘉義市政府提供）

審議委員指出，嘉義城隍廟九大柱斗燈座，由廟方附屬九大陞社，聘任嘉義當地重要木作匠師黃水臨團隊製作而成，其來源脈絡清晰可循。該斗燈座每件皆以木雕技法呈現，包含鏤空雕刻與異木鑲嵌等，除具工藝價值外，也是地方信仰習俗中的重要文物，更見證廟方祭祀組織與地方店商，持久未斷的友好互動關係。

嘉義城隍廟董事長賴永川說，城隍廟鄰近東市場，周遭民宅商店長期受城隍爺庇蔭，形成九大社團組織，如泰安陞（東市場蔬果業商販）、後興陞（東市場飲食業勞方代表）、福興陞（東市場飲食業資方代表）、東聯陞（東市場魚類海鮮商販）、 振聲社（東市場屠宰肉商）、吉勝堂（什家將團）、吉祥社（大二爺會、謝范將軍）、頭家會（信徒組成）和總爐會（信徒組成）。他們不僅協助廟宇經營，也參與嘉義市特有的中元「輪普」習俗，包含九大柱敬獻和迎斗燈等活動，充分展現文化認同感與濃厚人情味。

▲嘉義城隍廟多件文物獲指定古物。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義城隍廟嘉邑城隍尊神牌。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，嘉義市一共有19案、總計90件指定古物，加上此次城隍廟4案、12件文物獲指定為古物，累積已突破百件，豐碩本市文化資產。目前文化局已完成普濟寺、慈龍寺、懷安宮、雙忠廟、嘉邑震安宮、廣寧宮三山國王廟所屬神像、匾額等，共18案26件文物的「列冊追蹤」，顯示民間對於文化資產保存的意識有所提升，後續將啟動第二階段的調查研究，釐清各列冊文物的文資價值，有望再指定為嘉義市的古物。

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