嘉義城隍廟守護孩童安全　4/11發放千份Q版祝生娘娘口罩套

▲嘉義城隍廟將於註生娘娘聖誕發放Q版防疫口罩套。（圖／嘉義城隍廟提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情險峻，國定古蹟嘉義城隍廟有感於註生娘娘慈悲護「兒」神恩，將於農曆3月20日註生娘娘聖誕千秋慶典，特製千份兒童口罩套，贈送家有幼兒的信眾護童防疫。遊LOVE園親子館今天到廟裡向註生娘娘祝壽祈福，喜獲印有Q版註生娘娘的口罩套開心不已，廟方期盼在註生娘娘加持下，有「戴」有保庇，讓孩童平安度過疫情，健康長大。

▲嘉義城隍廟將發放Q版防疫口罩套，守護孩童們度過此次疫情。（圖／嘉義城隍廟提供）

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，廟裡供奉的註生娘娘主司授子、安產、護兒，已有3百年歷史，香火鼎盛。幾年前推出「增產報國 好孕到」註生娘娘助孕小金鏟，吸引上萬名來自全國各地信眾前來求金鏟助孕成功，紛紛帶著麻油雞、油飯及紅蛋回廟還願，甚至作大戲答謝註生娘娘。

賴永川表示，近來新冠肺炎疫情延燒，造成國人人心惶惶，現代人生的少，每位小孩都是心頭肉，註生娘娘為護兒主要神祗之一，一定不忍幼兒遭受疫病侵襲，適逢農曆3月20日註生娘娘聖誕千秋，廟方決定發揚註生娘娘慈悲護「兒」的神恩精神，特製千份兒童口罩套，贈送有孩童的家庭，就不用天天換口罩，解決口罩不夠用的燃眉之需，為護童防疫助一臂之力。

▲嘉義城隍廟註生娘娘Q版防疫口罩套。（圖／嘉義城隍廟提供）

總務組長陳清榮表示，台灣人相信子女都是由註生娘娘所恩賜，並能保佑子女順利長大成人。欣逢註生娘娘千秋聖誕來臨之際，特地向註生娘娘祈求庇佑每個小孩都能安然度過疫情，平安健康長大，這是一份無形的保護力，讓他們可以更心安。

廟方今天致贈印有Q版註生娘娘兒童口罩套給幼兒園小朋友，小朋友開心馬上戴上，可愛又吸睛。廟方另外準備一千個經註生娘娘加持口罩套，在註生娘娘聖誕千秋前一天，也就是國曆4月11日(星期六)上午9:00開始發送，家中有十二歲以下孩童的民眾，可攜帶孩童健保卡領取，一卡限領一個，數量有限，送完為止。

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