嘉義城隍廟捐贈捐血車　搭配市府雲梯消防車提升救災效率

▲城隍有愛捐贈「綏靖號」捐血車暨雲梯消防車啟用儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義城隍廟捐贈「綏靖號」捐血車及雲梯消防車，市長黃敏惠等貴賓登上雲梯車，期許透過裝備強化，提升嘉義市消防救災能力。嘉義市2020年成功救援火災件數計有11件，成功救出23人，OHCA累計通報數為284人，成功救回84人，成功率29.58%，較2019年度28.3%，到場成功救援率再次向上提升。

黃敏惠表示，日前內政部統計，嘉義市火災發生數是全國第一低。更感謝城隍廟及善心大德捐贈「綏靖號」捐血車，同時，去年度耗資2700萬採購的雲梯車同時啟用，期望增加救災效率，讓最好的人員、設備與救災品質，成為打造幸福城市最大的力量。

▲典禮前市長黃敏為等人入城隍廟致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，全新的「綏靖號」捐血車，能讓捐血人在捐血時更為舒適；也希望發揮拋磚引玉作用，匯集更多愛與關懷，將愛傳遞到每個人的心中，並呼籲民眾在寒冬踴躍加入愛心捐血行列。

台灣血液基金會魏昇堂執行長指出，「綏靖號」有城隍爺綏靖侯的加持，我們一定會讓這台車發揮最大的效用，我們一年有一半的捐血量都是來自捐血車，但近期因寒流導致捐血意願降低，呼籲健康民眾踴躍捐血，以應付農曆新年即將到來的缺口。

嘉義城隍廟秉持城隍慈悲的精神，長期致力於社會公益。廟方有感於台鐵警察英勇保護人民，深切了解手術輸血的醫療用血需求，得知捐血中心捐血車數量不足，需要汰舊換新以維繫血源的穩定，2019年捐贈一輛運血車給台南捐血中心後，加碼宣布捐贈一輛最新型醫療用、價值約700萬大型捐血車，獲得各界熱烈迴響，匯聚愛心完成捐贈捐血車的使命。

▲城隍廟捐贈「綏靖號」捐血車暨雲梯消防車啟用儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）