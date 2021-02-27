　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

避免部桃1家7口染疫憾事！3／1起居家隔離也要1人1戶

▲▼部桃案檢討報告。（圖／指揮中心提供）

▲部桃案檢討報告。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚案件，其中一名護理師染疫後一家7口都確診，家人居家隔離期間，因為婆婆需要照顧，大姑特別一起來住，最後也確診。中央流行疫情指揮中心今日公布，從3月1日開始確定病例接觸者的居家(個別)隔離措施，須採「1人1戶」，避免家戶內病毒侵襲。

國內從今年1月15日起實施居家檢疫加強版1人1戶隔離，3月1日起居家隔離也要採1人1戶。指揮官陳時中表示，在引起部桃事件的加州變異株除重症、死亡比率升高，可見家戶的侵襲率也比以前要高，採取1人1戶做法，避免家戶內更多人染疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心說明，「1人1戶」是指於隔離期間，除經專案核准，同戶內不可有非隔離者；若家戶內有非隔離者，須至防疫旅宿或由地方政府協調至集中檢疫所進行隔離，並由地方政府安排前往隔離地點之交通方式。家戶中所有同住者若皆為隔離者，且與確定病例之最後接觸日皆相同，則可於同一戶家中之獨立專用房間(含衛浴設備)，以「1人1室」方式進行隔離。

指揮中心表示，考量未成年者、65歲以上長者、身心障礙/失能者、重大傷病者等具共同照顧需求，彈性准予非隔離者在隔離地點同住，不受1人1室限制；但基於風險管理考量，照顧者以1名為限，並須為固定人員，且應比照隔離者，開立隔離通知書，同時進行隔離、設定電子圍籬系統、期滿自主健康管理及遵守相關規定與注意事項。

民眾於隔離期間若有醫療照護需求，應先主動與衛生局聯繫，禁止自行前往就醫，衛生局同意居家隔離者外出就醫後，須先行聯繫醫療院所，醫療院所於接獲衛生局通知時，應事先了解居家隔離者之病況、主訴、TOCC及是否進行SARS-CoV-2採檢等，預先妥為規劃就診動線、分流措施、安排就診時間及相關醫療照護人員等感染管制措施，並請衛生局依約定時間及地點安排或指定病人交通接送，以準時到達醫療院所。

ET快訊
3月整體運勢出爐　2星座財運旺爆
快訊／34歲女攻郡大山失聯　遺體找到了
國道天降巨輪影片曝！副駕媽媽當場慘死　一家四口台東行沒了
肚子痛恐是肝癌！高風險族群曝　醫揭「4觀念保肝」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠疫苗兩劑必須同廠牌、孕婦不能打　指揮中心公布7大QA！

哈佛老師稱看宋七力分身「病就沒有了」　陳時中：科學還是最重要

北漂男想讓新北女友感受「高雄魅力」　網揭3優點：台北做不到

致死率僅0.09%！3張圖解析「台灣神防疫」狠甩全球186國

一表看懂3新冠疫苗接種後反應！死亡件數掛零、極少數有嚴重過敏

侵襲率和死亡率都增加！部桃事件基因定序14人染加州變異病毒株

避免部桃1家7口染疫憾事！3／1起居家隔離也要1人1戶

快訊／增3例境外移入！英國女曾確診　來台就學出關採檢又陽性　

氣質妹「FB賣平價AirPods」　粗糙手法露餡！網見：都有美國妹妹

LIVE／COVAX疫苗到貨進度　陳時中最新說明

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

台灣妹買「比臉大雞排+烏龍珍奶」 日本同事大讚：好吃到有罪惡感

新冠疫苗兩劑必須同廠牌、孕婦不能打　指揮中心公布7大QA！

哈佛老師稱看宋七力分身「病就沒有了」　陳時中：科學還是最重要

北漂男想讓新北女友感受「高雄魅力」　網揭3優點：台北做不到

致死率僅0.09%！3張圖解析「台灣神防疫」狠甩全球186國

一表看懂3新冠疫苗接種後反應！死亡件數掛零、極少數有嚴重過敏

侵襲率和死亡率都增加！部桃事件基因定序14人染加州變異病毒株

避免部桃1家7口染疫憾事！3／1起居家隔離也要1人1戶

快訊／增3例境外移入！英國女曾確診　來台就學出關採檢又陽性　

氣質妹「FB賣平價AirPods」　粗糙手法露餡！網見：都有美國妹妹

LIVE／COVAX疫苗到貨進度　陳時中最新說明

2柴和萌妹每天準時守門邊　背影融化網：爸爸一定超想回家

紀念228　李啟維：應清查當時人口異常變動

新冠疫苗兩劑必須同廠牌、孕婦不能打　指揮中心公布7大QA！

佛前供茶「每天被喝空」！　兇手喵專挑中間那杯大口狂飲媽看傻

哈佛老師稱看宋七力分身「病就沒有了」　陳時中：科學還是最重要

房價太便宜　男打開Google街景見「詭異1幕」！秒打消買房念頭

展榮展瑞跳繩「慘被甩巴掌」　走火入魔狂練喘到不成人形

北漂男想讓新北女友感受「高雄魅力」　網揭3優點：台北做不到

致死率僅0.09%！3張圖解析「台灣神防疫」狠甩全球186國

道奇鎖定再登頂　貝茲強調擊敗教士先拼國西9連霸

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

館長霸氣砸50萬買爆鳳梨：不要欺負台灣人！

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

女提前刷卡「被要求補票20元」 　司機不給下

逼外送員爬6樓！3大袋重量曝　路人試拿崩潰

林志穎快看！　特斯拉「都市傳說」原因找到了

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！

高中妹破處片遭網狠酸！本尊高EQ回應了

228連假首日國道紫爆　國五意外順暢

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

為賞櫻拆幼兒園？內湖人淚訴：幼教不友善怎麼生

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

55歲的邰智源到底在拚什麼？

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　友曝：做好心理準備

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見
《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面