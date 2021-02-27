避免部桃1家7口染疫憾事！3／1起居家隔離也要1人1戶

▲部桃案檢討報告。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚案件，其中一名護理師染疫後一家7口都確診，家人居家隔離期間，因為婆婆需要照顧，大姑特別一起來住，最後也確診。中央流行疫情指揮中心今日公布，從3月1日開始確定病例接觸者的居家(個別)隔離措施，須採「1人1戶」，避免家戶內病毒侵襲。

國內從今年1月15日起實施居家檢疫加強版1人1戶隔離，3月1日起居家隔離也要採1人1戶。指揮官陳時中表示，在引起部桃事件的加州變異株除重症、死亡比率升高，可見家戶的侵襲率也比以前要高，採取1人1戶做法，避免家戶內更多人染疫。

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指揮中心說明，「1人1戶」是指於隔離期間，除經專案核准，同戶內不可有非隔離者；若家戶內有非隔離者，須至防疫旅宿或由地方政府協調至集中檢疫所進行隔離，並由地方政府安排前往隔離地點之交通方式。家戶中所有同住者若皆為隔離者，且與確定病例之最後接觸日皆相同，則可於同一戶家中之獨立專用房間(含衛浴設備)，以「1人1室」方式進行隔離。

指揮中心表示，考量未成年者、65歲以上長者、身心障礙/失能者、重大傷病者等具共同照顧需求，彈性准予非隔離者在隔離地點同住，不受1人1室限制；但基於風險管理考量，照顧者以1名為限，並須為固定人員，且應比照隔離者，開立隔離通知書，同時進行隔離、設定電子圍籬系統、期滿自主健康管理及遵守相關規定與注意事項。

民眾於隔離期間若有醫療照護需求，應先主動與衛生局聯繫，禁止自行前往就醫，衛生局同意居家隔離者外出就醫後，須先行聯繫醫療院所，醫療院所於接獲衛生局通知時，應事先了解居家隔離者之病況、主訴、TOCC及是否進行SARS-CoV-2採檢等，預先妥為規劃就診動線、分流措施、安排就診時間及相關醫療照護人員等感染管制措施，並請衛生局依約定時間及地點安排或指定病人交通接送，以準時到達醫療院所。