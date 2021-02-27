逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊

▲外送員面對奧客的要求，直接拒送。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名外送員日前接到奧客訂單，內容物有66罐飲料以及布丁、芒果乾等零食，裝好商品竟有3大袋。誇張的是，奧客的住處沒有電梯也不願幫忙，要求外送員爬上6樓，引起網友討論。對此，記者實測3大袋物品的重量，竟高達27公斤，經常送貨的路人嘗試後都驚呼「真的有點重耶，什麼鬼啊！」

據了解，外送員將訂單PO出，客人的訂單金額高達1656元，內容物有12罐可樂、12罐沙士、14罐咖啡、10罐蘆筍汁、6罐果菜汁、8罐乳酸飲料、4瓶綠茶、3組布丁、3包芒果乾及2包豬肉乾，全部的重量實測為27至28公斤左右。

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據《東森新聞》報導，記者找附近平常需要送貨的雞肉店老闆測試。老闆起初看到3大袋感覺普通，但拿起2袋後驚呼「喔，真的有點重耶，什麼鬼啊！」順利拿起3大袋後，爬上1層樓覺得還算可以接受。

▲▼3大袋商品的重量超過27公斤。（圖／東森新聞）



「我會叫他下來拿！」老闆聽到要拿這3袋商品爬到6樓，立刻提高音調大聲拒絕，表示了不起不接單。但普遍外送員接到類似訂單，通常都會幫忙拿上樓，因為無法確定客人的情況，有些是老人家、行動不便的、照顧小孩無法分身的客人，確實會需要這種服務。

針對該名外送員遇到奧客的事件，外送平台表示，若外送員接單後感受到不舒服，可以使用轉單功能，不會對外送員進行懲處。

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