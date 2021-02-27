　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊

▲外送3大袋「66罐飲料+零食」爬6樓！外送哥：死不下樓幫忙　結局曝光。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲外送員面對奧客的要求，直接拒送。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名外送員日前接到奧客訂單，內容物有66罐飲料以及布丁、芒果乾等零食，裝好商品竟有3大袋。誇張的是，奧客的住處沒有電梯也不願幫忙，要求外送員爬上6樓，引起網友討論。對此，記者實測3大袋物品的重量，竟高達27公斤，經常送貨的路人嘗試後都驚呼「真的有點重耶，什麼鬼啊！」

據了解，外送員將訂單PO出，客人的訂單金額高達1656元，內容物有12罐可樂、12罐沙士、14罐咖啡、10罐蘆筍汁、6罐果菜汁、8罐乳酸飲料、4瓶綠茶、3組布丁、3包芒果乾及2包豬肉乾，全部的重量實測為27至28公斤左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《東森新聞》報導，記者找附近平常需要送貨的雞肉店老闆測試。老闆起初看到3大袋感覺普通，但拿起2袋後驚呼「喔，真的有點重耶，什麼鬼啊！」順利拿起3大袋後，爬上1層樓覺得還算可以接受。

▲▼逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊。（圖／東森新聞）

▲▼3大袋商品的重量超過27公斤。（圖／東森新聞）

▲▼逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊。（圖／東森新聞）

「我會叫他下來拿！」老闆聽到要拿這3袋商品爬到6樓，立刻提高音調大聲拒絕，表示了不起不接單。但普遍外送員接到類似訂單，通常都會幫忙拿上樓，因為無法確定客人的情況，有些是老人家、行動不便的、照顧小孩無法分身的客人，確實會需要這種服務。

針對該名外送員遇到奧客的事件，外送平台表示，若外送員接單後感受到不舒服，可以使用轉單功能，不會對外送員進行懲處。

►超可愛包裝BT21粉絲一定要囤貨

ET快訊
楊千霈現身安慰趙小僑！　留言「提到2女兒」被砲轟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為賞櫻拆幼兒園？內湖人淚訴：幼教不友善怎麼生　呼叫高嘉瑜伸冤

逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊

律師女兒與投資專家父親和解！「12個練習」從痛恨理財到一起出書

台鐵深夜爆死傷事故　「民眾入侵」遭列車衝撞！

台灣鳳梨被中國下禁令　越南台商：結合商界改銷東南亞

朕豪酒店正名「高雄萬豪」3月有譜？林義守曝時間：最近…最近…

全家3姊妹遭爆在同單位工作　台中市停管處澄清真相

新冠疫苗新版10大接種順位曝光！增列運動選手、必要出國者排第4

館長霸氣砸50萬「買爆台灣鳳梨」　發文怒嗆：不要欺負台灣人！

新冠疫苗自費接種2對象出爐！「台商、留學生」最快4月可評估

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

台灣妹買「比臉大雞排+烏龍珍奶」 日本同事大讚：好吃到有罪惡感

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

草泥馬「麥可」出門拜拜求平安　王宥忻教育小孩＆寵物都一樣

為賞櫻拆幼兒園？內湖人淚訴：幼教不友善怎麼生　呼叫高嘉瑜伸冤

逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊

律師女兒與投資專家父親和解！「12個練習」從痛恨理財到一起出書

台鐵深夜爆死傷事故　「民眾入侵」遭列車衝撞！

台灣鳳梨被中國下禁令　越南台商：結合商界改銷東南亞

朕豪酒店正名「高雄萬豪」3月有譜？林義守曝時間：最近…最近…

全家3姊妹遭爆在同單位工作　台中市停管處澄清真相

新冠疫苗新版10大接種順位曝光！增列運動選手、必要出國者排第4

館長霸氣砸50萬「買爆台灣鳳梨」　發文怒嗆：不要欺負台灣人！

新冠疫苗自費接種2對象出爐！「台商、留學生」最快4月可評估

為賞櫻拆幼兒園？內湖人淚訴：幼教不友善怎麼生　呼叫高嘉瑜伸冤

逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊

高雄「家庭堡壘」翻車…路口左切先追撞前車　沒閃過又撞保時捷

影／電動車商機來了！台灣這產業最有機會賺到錢

老虎伍茲重返球場？　盼複製72年前霍根「車禍後贏6大滿貫」

農委會「鳳梨銷中國占產量1成」　還有「5作物」主力外銷在大陸

天主教曉明幼兒園年年滿招　一甲子校舍斥資8000萬重建

以色列疫苗採購奪冠，為何台灣不行？台灣生技人才出走的警訊

中學五人制／高男複賽戰況膠著　興華、民雄率先確定晉級

鳳梨自曝是癡情種！　認前女友罔腰是恩人…暖喊「沒後悔認識她」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

生活熱門新聞

館長霸氣砸50萬買爆鳳梨：不要欺負台灣人！

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

女提前刷卡「被要求補票20元」 　司機不給下

高中妹破處片遭網狠酸！本尊高EQ回應了

台鐵區間車深夜撞到人！

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

泰女被台灣男友騙「胸下刺3字」糗爆

鋒面雨襲「元宵節全台雨區曝」

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

統神多益700！英文片被挖出　比成大哥流利

深夜外送「要扛3大袋」爬6樓！結局曝光

熱炒店「整鍋白飯被端走」！他隔天拿空鍋歸還

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

華晨宇被爆撒8億「拒婚張碧晨」！

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

「鼠薯」爆氣直播10天圈粉10萬人

楊千霈安慰趙小僑！　留言「提到2女兒」挨轟

55歲的邰智源到底在拚什麼？

即／罔腰懷孕真假　衛生局：已完成陳述

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

BY2妹Yumi斷食50小時！

女29樓搭電梯　瞬間墜到地下3樓

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

更多

最夯影音

更多
《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道
搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面