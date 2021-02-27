高雄六龜山區機車躺路中無人！　騎士自撞墜谷警消20米深尋獲搶救

▲高雄騎士不熟路況意外摔落山谷，警方立刻將人送往醫院救治。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄六龜分局寶來派出所26日晚間接近7點時，接獲民眾通報，在台20線79.4公里處有民眾機車倒在路中，不過現場卻沒有看到機車騎士，寶來派出所副所長陳世光以及員警共4人趕往現場救護，經過一番尋找、呼喊，終於在20公尺深的山谷中找到王姓騎士，原來他因為天色昏暗、不熟路況，不小心摔落山谷中，幸好員警即時救援、緊急將人送醫救治。

警方表示，這起意外發生在台20線79.4公里處，民眾報案表示看到一輛機車倒在路中，不過一旁不見機車騎士，擔心騎士出意外，立刻報警求援，警方到場後，在周邊持續呼喊、尋找，終於在20公尺深的山谷中發現王姓騎士，並將左手骨折、身體多處挫傷的男騎士送醫，這才化解了危機。

▲高雄騎士不熟路況意外摔落山谷，警方立刻將人送往醫院救治。（圖／記者黃子倩翻攝）

只不過，男騎士被發現時，人滑落到山谷中，警方救援不易，由副所長帶員警一同爬下山谷後，在合力用繩索固定傷者往上拉至路面才讓騎士脫困，六龜分局呼籲，民眾行經偏遠山區時，對於不熟悉的路況應該要減速慢行，另外山區氣候多變，容易有土石滑落，民眾更應該謹慎駕駛，以維護自身安全。

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