高雄阿蓮「狗屍一整排」7天7死毒殺！　愛狗人怒嗆「很快報應」

▲阿蓮區狗狗疑遭毒 。（圖／翻攝朱義玲臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市阿蓮區一連7天共7隻流浪狗慘死！屍體分別在鄰近芭樂園、大水溝等地被發現，愛狗人士認為是遭有心人士毒殺，已報案希望能抓出兇手，動保處也介入調查中。

▲愛狗人士寫下警示牌。（圖／翻攝朱義玲臉書）

愛狗人士朱小姐表示，這些流浪狗都會固定到另外一位曾姓愛心媽媽那裡吃飯，吃飽飯後就會回到附近的芭樂園睡覺，7年來始終如一，但未料到2月13日時，其中一隻狗狗卻不見蹤影，被發現時已經死亡，16日又發現鄰近還有一隻流浪狗死亡，19日晚間竟在芭樂園裡發現4隻流浪狗已倒臥死亡，7天內共有7隻毛孩遇害，且狗狗們口吐白沫，肚子腫脹。

朱媽媽懷疑，這些毛孩是遭人心狠手辣的毒殺，已向高雄市動保處投訴，並向當地阿蓮警分駐所報案。高雄市動保處表示，已於案發時立即派員採取犬隻胃內容物送驗，目前尚待檢驗結果出爐；也於臨近案發地點附近懸掛紅布條，宣導勿任意傷害動物，以免受罰，並通報當地轄區分局派出所員警協助調查相關可疑人事，加強巡邏臨近區域，以防類似案件發生。

轄區湖內分局也表示，因附近無監視器，目前未確定這些流浪狗是遭毒死或誤食身亡，一切配合高雄市動保處偵辦。

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