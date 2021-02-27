海底撈包廂裝監控爆「隱私權」之戰　網友嘲：防你偷偷過生日

▲位於北京三里屯的海底撈門市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名連鎖火鍋店海底撈近日爆出位於北京的大部分門市，包廂內都安裝有監視器，全程記錄消費者的一舉一動。外界分析，海底撈包廂裝監控，可以防止顧客吃「霸王餐」，也可以減少消費爭議，不過，最大的問題還是踩到消費者隱私權的紅線。

▲深圳海底撈曾爆發消費者偷放衛生紙到鍋內求償的消費糾紛。（圖／CFP）

《人民日報》報導，關於海底撈的監視鏡頭，網上有不少事件流傳。譬如，北京某店有客人往鍋裡放小老鼠，敲詐勒索海底撈500萬元人民幣（約2150萬元新台幣）；亦或是有消費者在深圳海底撈某餐廳吃到疑似衛生紙的異物並索賠百萬元等。

然而，餐廳為了減少消費爭議廣設監視器，往往造成用餐時，在包廂這種私密空間的交流過程外流，甚至每個人狼吞虎嚥的形象，都會在監視器下「全都露」。最可怕的是，這些私人訊息隨時有被「海底撈」加工、使用、傳輸和公開的風險。

對於在私密空間加裝監視器的行為，有網友揶揄，「防止你悄悄過生日」；「幾隻電子眼盯著人吃飯，想想也很可笑」。不過，也有網友認為，「包廂也是公共場合，沒毛病」；「裝攝像頭被說沒隱私，不裝攝像頭被放蟑螂。」

▲海底撈在包廂內放監視器侵犯隱私權惹議。（圖／CFP）

專家分析，包廂不同於大廳，是相對私密的空間，通常是親朋好友或合作夥伴間的社交活動。這種私密性，符合《民法典》關於隱私的定義，即「自然人的私人生活安寧和不願為他人知曉的私密空間、私密活動和私密信息等。」