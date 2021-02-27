加拿大藝術家創造超現實主義《入口》　誘發全新腦內革命

目前居住在加拿大多倫多的藝術家Bernice Liu（又名Spime）除了自身創作，也擔任創意總監職務。2020年她所創作的新系列作品《入口》（Portals），試著探討一種沒有傳統時空觀點的寰宇世界，藉此突破非此即彼的藩籬，創造某種「之間」（in-between）的場域。

《入口》超現實主義的地景圖象，參照了中亞區域國家的傳統、童年記憶與都市生活，讓觀者體內的懷舊之情以及對未來的想望驀然甦醒。對Bernice Liu來說，把各種場域以拼貼態樣鋪排在一塊的矛盾感值得細細翫味，並能探索這種價值觀辯論下所形成的新觀點。經由前述的概念闡明，更能體會這些看似熟悉卻又難辨其義的圖像，指涉了某種更深層的想像，甚至現象批判。

這是一種文化挪用還是拼貼？抑或區域間本來就具備某種聯繫，並經由網際網路創造一種天涯共此時的同步性？《入口》誘發了一種腦內革命，將吾人所代代嗣襲的概念系統，重新輸灌再開機....

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圖文來源／Booooooom、Bernice Liu

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