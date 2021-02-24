水泥叢林裡盛開的花朵壁畫　生命就應該如此自由飛揚

每日生活在灰暗方正的都市叢林裡，觸目所及都是科技和文明的人為斧鑿刻痕，久而久之是否令你懷念起嬌豔翠綠的大自然呢？美國舊金山的藝術家Mona Caron在聖荷西麥克納里會議中心（SanJoséMcEnery Convention Center）大樓的牆壁上快意揮灑，畫出了一朵恣意盛放的大型花朵壁畫，名為「Limonium」。

這個作品是由聖荷西市文化事務辦公室公共藝術計劃（City of San Jose Office of Cultural Affairs Public Art Program）委託，SJ會議中心SanJosé團隊協助設置。

Limonium精緻的粉紅色和綠色花瓣橫跨四個平面，散佈在大樓的六面外牆上，從花朵的中心往各個角度綿延探出，立體感十足的花瓣彷彿獨立於牆外隨風舞動，令人想要上前尋訪它的陰影、嗅聞它的清香...

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圖文來源／boredpanda、colossal

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