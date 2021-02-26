　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鳳梨禁銷中國嘉縣受影響鉅　翁章梁：台灣人民對大陸更沒信心

▲中國停止進口台灣鳳梨　翁章梁：不符國際貿易規範。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中國3月1日起停止進口台灣鳳梨。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中國海關總署今天（26日）宣布，3月1日起「暫停進口台灣波蘿（鳳梨）」。對此，嘉義縣長翁章梁表示，中國的做法完全不符合國際市場規範，讓人懷疑這是政治性行為，台灣人會因此對大陸更沒有信心、更失望。

▲中國停止進口台灣鳳梨　翁章梁：不符國際貿易規範。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲對於中國停止進口台灣鳳梨，嘉義縣長翁章梁表示，不符國際貿易規範。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，中國大陸這次以非國際貿易的正常手段，片面的暫停台灣的鳳梨進口到中國大陸，基本上這樣的行為跟做法，讓人家懷疑這是一個政治性的動作。台灣銷往中國約有6200批鳳梨，其中過去曾經收到不合格的只有13批，可見合格率非常的高。

▲中國停止進口台灣鳳梨　翁章梁：不符國際貿易規範。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣為台灣最大鳳梨產地，對於中國停止進口台灣鳳梨，農民期待政府協助解套。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，況且如果有隱藏性害蟲，過去正常的國際作法，會用燻蒸方式滅除害蟲，處理完後還是可以進口，所以中國這種做法，基本上讓台灣人感覺到這是政治性的行為，希望中國可以好好思考，是否能就這部分，雙方重啟對談。

嘉義縣農業處指出，台灣鳳梨遠近馳名，即將進入盛產期，嘉義縣是鳳梨大宗產地，栽植面積約1,500公頃，年產量約5萬8,000公噸，占全國產量13%，109年鳳梨外銷約4,091公噸（約佔本縣產量7%），其中有3,841公噸出口中國（約佔本縣鳳梨出口量94%），其他為香港、日本等國家，出口品項以金鑽鳳梨（台農17號）為大宗，其次為牛奶鳳梨（台農20號），少量西瓜鳳梨及香蜜鳳梨等其他品項。

農業處表示，嘉義縣鳳梨外銷集中在每年4-8月，主要外銷地點為中國，建議中央重啟協商，縣府將配合農委會推動相關行銷及調節作為，協助業者開拓國際及國內通路，降低這次事件可能造成的衝擊，也期望國人多多選購國產水果，用行動支持台灣農民度過難關。

箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

ET快訊
楊千霈現身安慰趙小僑！　留言「提到2女兒」被砲轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

月老廟不拋繡球改擲筊送「黃金姻緣針」　他勝出同時還願取得美嬌娘

警所神之紅包袋+元宵氣球燈籠防詐騙　應景教育深得人心

鳳梨禁銷中國嘉縣受影響鉅　翁章梁：台灣人民對大陸更沒信心

特搜訓練不馬虎　台南市消防局夜間訓練夠精實

台南打火兄弟恭迎火德星君回鑾　感恩護祐市民及消防人員平安

「珍愛藻礁」公投連署掀熱議　桃市府：藻礁保育是施政重點

台南安平開台天后宮　元宵乞龜熱鬧滾滾

大埔事件彰化版！「張藥局」同學祖厝被拆夷平

台南鹽水蜂炮開炸祈福　黃偉哲：若明年疫情解除帶頭犁蜂炮！

西螺福興宮古錐牛提燈超Ｑ　神童團陪民眾提燈踩街

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

「藍寶堅尼雞」慘遭流浪狗滅門... 1隻最高7萬元！雞農氣得想提國賠

月老廟不拋繡球改擲筊送「黃金姻緣針」　他勝出同時還願取得美嬌娘

警所神之紅包袋+元宵氣球燈籠防詐騙　應景教育深得人心

鳳梨禁銷中國嘉縣受影響鉅　翁章梁：台灣人民對大陸更沒信心

特搜訓練不馬虎　台南市消防局夜間訓練夠精實

台南打火兄弟恭迎火德星君回鑾　感恩護祐市民及消防人員平安

「珍愛藻礁」公投連署掀熱議　桃市府：藻礁保育是施政重點

台南安平開台天后宮　元宵乞龜熱鬧滾滾

大埔事件彰化版！「張藥局」同學祖厝被拆夷平

台南鹽水蜂炮開炸祈福　黃偉哲：若明年疫情解除帶頭犁蜂炮！

西螺福興宮古錐牛提燈超Ｑ　神童團陪民眾提燈踩街

律師女兒與投資專家父親和解！「12個練習」從痛恨理財到一起出書

台鐵深夜爆死傷事故　「民眾入侵」遭列車衝撞！

Cos《美少女戰士》不用花錢租衣服　換上吊帶長褲秒變身水手火星

楊丞琳《浪姐2》練舞戴塑膠頭套？　本尊親自解答網笑炸

薪水比少尉少！網問「7年級軍校生」現況　內行人曝：很多卡這關

「藍寶堅尼雞」慘遭流浪狗滅門... 1隻最高7萬元！雞農氣得想提國賠

地方熱門新聞

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

嘉義出遊新秘境

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

大埔事件「張藥局」同學祖厝被拆

住警器作響保住一家性命

假花真蜜蜂　元宵斗六花燈桃樹千蜂鑽動好兆頭

居檢離家3分鐘罰10萬 住所遭查封男子允諾繳清

嘉縣警加強連假交通疏導管制措施

聯華電子攜手協力廠鼎眾捐紫外線機器

林長治：發生重大刑案警政署對南北雙重標準

2021北港燈會今夜點亮環境光影藝術

「山林秘境咖啡店」爆紅!

故宮南院228連假推戶外踏青

更多熱門

相關新聞

蔡英文：無人機產業落腳嘉義

蔡英文：無人機產業落腳嘉義

嘉義民雄早餐店夾娃娃機電線走火

嘉義民雄早餐店夾娃娃機電線走火

翁章梁4度登東森購物台推玉女番茄

翁章梁4度登東森購物台推玉女番茄

翁章梁4度北上支持小農　玉女番茄大搶購

翁章梁4度北上支持小農　玉女番茄大搶購

翁章梁年終演說會　打造農工大縣願景

翁章梁年終演說會　打造農工大縣願景

關鍵字：

鳳梨禁銷民雄翁章梁

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

辛龍身影突現蹤《小明星》！

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

即／罔腰懷孕真假　衛生局：已完成陳述

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

55歲的邰智源到底在拚什麼？

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

「鼠薯」爆氣直播10天圈粉10萬人

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

更多

最夯影音

更多
《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面