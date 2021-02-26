鳳梨禁銷中國嘉縣受影響鉅　翁章梁：台灣人民對大陸更沒信心

▲中國3月1日起停止進口台灣鳳梨。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中國海關總署今天（26日）宣布，3月1日起「暫停進口台灣波蘿（鳳梨）」。對此，嘉義縣長翁章梁表示，中國的做法完全不符合國際市場規範，讓人懷疑這是政治性行為，台灣人會因此對大陸更沒有信心、更失望。

▲對於中國停止進口台灣鳳梨，嘉義縣長翁章梁表示，不符國際貿易規範。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，中國大陸這次以非國際貿易的正常手段，片面的暫停台灣的鳳梨進口到中國大陸，基本上這樣的行為跟做法，讓人家懷疑這是一個政治性的動作。台灣銷往中國約有6200批鳳梨，其中過去曾經收到不合格的只有13批，可見合格率非常的高。

▲嘉義縣為台灣最大鳳梨產地，對於中國停止進口台灣鳳梨，農民期待政府協助解套。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，況且如果有隱藏性害蟲，過去正常的國際作法，會用燻蒸方式滅除害蟲，處理完後還是可以進口，所以中國這種做法，基本上讓台灣人感覺到這是政治性的行為，希望中國可以好好思考，是否能就這部分，雙方重啟對談。

嘉義縣農業處指出，台灣鳳梨遠近馳名，即將進入盛產期，嘉義縣是鳳梨大宗產地，栽植面積約1,500公頃，年產量約5萬8,000公噸，占全國產量13%，109年鳳梨外銷約4,091公噸（約佔本縣產量7%），其中有3,841公噸出口中國（約佔本縣鳳梨出口量94%），其他為香港、日本等國家，出口品項以金鑽鳳梨（台農17號）為大宗，其次為牛奶鳳梨（台農20號），少量西瓜鳳梨及香蜜鳳梨等其他品項。

農業處表示，嘉義縣鳳梨外銷集中在每年4-8月，主要外銷地點為中國，建議中央重啟協商，縣府將配合農委會推動相關行銷及調節作為，協助業者開拓國際及國內通路，降低這次事件可能造成的衝擊，也期望國人多多選購國產水果，用行動支持台灣農民度過難關。

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