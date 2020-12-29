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翁章梁年終演說會　打造農工大縣為願景

▲▼ 「態度決定成敗」 翁章梁年終演說會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁年終演說會率領一級主管上台。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁就職兩週年，以「態度決定成敗」為主題舉辦年終演說會，特邀觀光、農業、產業、教育等各界人士前來，及副縣長吳容輝、秘書長羅木興、22位局處首長、縣長夫人劉莉英，翁章梁在演講中以多位人物故事串聯，以縣民實際感受見證嘉義的改變，相信在縣府團隊及各界英雄的努力下，將為嘉義播種下改變的種子，新嘉義將越來越好！

翁章梁率先感謝在新冠肺炎襲捲全球下，第一線防疫醫事人員、縣府團隊及所有縣民的努力，溫馨喊出「您們都是我們的防疫英雄，我嘉的勇者，謝謝你們！」

▲▼ 「態度決定成敗」 翁章梁年終演說會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 翁章梁年終演說會定調「態度決定成敗」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「永不問累！永不退縮！」翁章梁喊出，在就任第二年，他以勇於承擔、面對困難永不退縮、只問事情有沒有完成，而不問累不累、敢於否定現狀追求進步、深知細節決定成敗皆為態度表現，為演講正式破題，是否會成功取決於自己的態度！

談及要改變，需要先面對「凡存在必定合理」的問題，如此一來才能讓自己「不批評、不埋怨、不責備」以好的態度去面對、改變現況，翁章梁以此引出嘉義縣所面臨的難題，包含人口流失、產業類別不夠豐富、高齡化比例過高等、缺乏整體發展願景等狀況；接著針對存在的現況逐一說明，縣府團隊如何改變這些「合理的存在」，藉此抓緊發展機會，進一步改善民眾生活品質。

▲▼ 「態度決定成敗」 翁章梁年終演說會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

面對人口流失，翁章梁喊出，嘉義要努力的是農漁畜環境優化及就業環境多元化，他分享多位在地青農的創業故事，以實際案例證明許多年輕的農業工作者在家鄉的土地上進行一場農業革命，勇於嘗試、盼揚棄農業落後的宿命。

因應產業類別不夠多元，「嘉義終於會有科學園區！」翁章梁說，行政院長蘇貞昌前來嘉義時，針對嘉義縣積極爭取設置科學園區及國家級無人機研發測試驗證中心兩項重大建設表示支持，期待在未來在廠商進駐後，帶動地方發展。

最後，翁章梁形容嘉義是大隻雞慢啼，先走不一定先到，但態度能決定成敗，期勉自己永不喊累，永不退縮，黑暗後再來就是日出！做任何一件事，都應展現正向的態度積極面對，未來將全力以赴持續嘉義縣持續打拚，以積極的態度邁向就任首長的第三年，更感謝縣府同仁群策群力，在大家共同努力下，才能帶動嘉義的進步，新嘉義將會越來越好！

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