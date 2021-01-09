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看好購物台行銷魅力！翁章梁4度登東森購物　力推限定版玉女番茄

▲▼ 行銷農產品火力全開！翁章梁4度登購物台 力推玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁4度登購物台，力推嘉義玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁為推「玉女番茄」北上東森購物台直播行銷，也是翁章梁第4次登上東森購物台，面對鏡頭他熟練地介紹著冬春限定溫室栽培的玉女番茄，行銷嘉義優鮮在地農特產，讓消費者不必親跑產地，一通電話輕鬆下單，就可以品嘗到玉女番茄皮薄爆漿的鮮嫩滋味！

「吃小番茄，選嘉義縣種的就對了！」翁章梁特別指出，每年由行政院農業委員會台南區農業改良場辦理的設施小果番茄競賽，歷屆獎項多為嘉義農友所囊括。嘉義已蟬聯10年冠軍寶座，在2020年競賽中16組優勝隊伍中，嘉義縣拿下冠、亞、季軍及佳作14組獎項，作為全國最優質小果番茄產區，實至名歸！透過產地口碑相傳及網路電商的分享，使嘉義縣的小果番茄一直受到消費者的青睞。

玉女番茄主要產季在每年12月至隔年5月，現在正是品嘗的最佳時機，薄薄的果皮包覆飽滿多汁、紮實有彈性的果肉，一口咬下，番茄鮮嫩的汁液在嘴裡蔓延

▲▼ 行銷農產品火力全開！翁章梁4度登購物台 力推玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說明，嘉義縣小番茄好吃的主因在於日夜溫差大的特性，讓種出來的小果番茄擁有高甜度、富有濃濃的番茄味，鮮食即可感受多汁、高甜度的口感，讓玉女番茄成為嘉義縣熱銷的農產精品。

嘉義縣因有北回歸線通過，東起阿里山，經嘉南平原，西臨台灣海峽，山、海、平原地勢起伏，地貌豐富，溼潤水氣、日夜溫差大，孕育出得天獨厚的作物栽培環境，非常適合從事瓜果栽培。

▲▼ 行銷農產品火力全開！翁章梁4度登購物台 力推玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁與農業處長許彰敏上購物台賣玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

因此，縣府輔導在地農民，推廣使用「溫室設施」進行小果番茄的栽種，溫室栽培不僅可以維持穩定產量，幫助農民在農作時減少用藥，降低飛蛾蟲害影響，更能減少氣候變化帶來的損失。

嘉義的玉女番茄是全國最好吃最有名，以皮薄顯得嬌嫩而得其名，且果型美、果色鮮紅亮麗、皮薄、多汁、肉質細緻、甜中帶點微酸滋味，其營養價值也非常高，富含蛋白質、維生素B1、B2、C和鈣、磷、鉀等營養素，豐富的茄紅素使其抗氧化力高，預防血管老化發生，有益身體健康。

▲▼ 行銷農產品火力全開！翁章梁4度登購物台 力推玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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