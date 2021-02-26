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雙載黃牌遭小黃撞飛　騎士看著愛妻慘死！運將「獲不起訴」原因曝

▲計程車閃避不及撞上重機，雙雙滑入機慢車道。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲計程車閃避不及撞上重機，雙雙滑入機慢車道。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一對夫妻共乘黃牌重機行經中興橋，切入汽車道時遭後方計程車撞上，騎士卡在計程車底腿部骨折、後座妻子噴飛傷重不治，後來運將酒測值為0且獲得不起訴處分，是少數「後車撞前車」釀死亡悲劇後成功全身而退的例子，判決也揭曉不起訴的原因。

據了解，40歲陳姓女子跟48歲蔡姓丈夫育有2子女，且感情超好，前年6月間，陳女還幫丈夫慶生，看似甜蜜的一家人，卻在同年6月底的中午發生意外…

案發當天，蔡男騎乘黃牌重機載陳女外出，行經三重中興橋處時，忘記自己騎的是黃牌重機，險些誤入機慢車道，因此蔡男急煞違停在槽化線上，調轉龍頭切入汽車道上橋，結果後方計程車閃避不及高速撞上。

▲▼小黃撞黃牌。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲面對妻子慘死，蔡男除了內心傷痛還有滿滿愧疚，覺得非常對不起愛妻。（圖／記者陳雕文翻攝）

夫妻倆當場噴飛，其中蔡捲入計程車底右腿骨折、踝關節脫臼；陳妻頸椎、腰椎骨折、胸部鈍傷休克昏迷。警消獲報趕抵現場後，蔡男先被救出，看到愛妻躺在地上一動也不動，他的心都快碎了，只能祈禱奇蹟發生，但陳女送醫急救後仍宣告不治。

警方事後針對傅姓運將、蔡男進行酒測，酒測值皆為0，初步研判應是黃牌重機突然切換車道導致事故；後來檢方也認為傅男無過失，因此給予不起訴處分，反倒是依過失致死罪起訴蔡男。

由於蔡男向警員自首，表示是自己的疏忽、違規才釀禍，也與蘇男達成和解，且他因痛失愛妻傷心欲絕，應無再犯之虞，因此法官輕判蔡男3月徒刑，可易科罰金9萬並緩刑2年，全案仍可上訴。

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雙載黃牌重機小黃計程車運將

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