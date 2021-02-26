雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看著倒地慘死的愛妻痛哭：對不起

▲計程車閃避不及撞上重機，雙雙滑入機慢車道。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一對夫妻共乘黃牌重機行經中興橋，先違規停在槽化線上，接著突然左切汽車道，後方計程車閃避不及當場撞上，重機後座妻子噴飛倒地慘死；倒在小黃車底的丈夫看著妻子的遺體痛哭失聲…法官認為丈夫因一時疏忽失去愛妻，應無再犯之虞，因此輕判他3月徒刑、緩刑2年。全案仍可上訴。

這起憾事發生在前年6月26日中午，當時48歲的蔡姓男子騎乘黃牌載40歲的陳姓妻子外出，行經三重中興橋處時，忘記自己騎的是黃牌重機，險些誤入機慢車道，因此蔡男急煞違停在槽化線上，調轉龍頭切入汽車道上橋，結果後方計程車閃避不及高速撞上。

夫妻倆當場噴飛，其中蔡捲入計程車底右腿骨折、踝關節脫臼；陳妻頸椎、腰椎骨折、胸部鈍傷休克昏迷。警消獲報趕抵現場後，蔡男先被救出，看到愛妻躺在地上一動也不動，他的心都快碎了，只能祈禱奇蹟發生，但陳女送醫急救後仍宣告不治。

▲面對妻子慘死，蔡男除了內心傷痛還有滿滿愧疚，覺得非常對不起愛妻。。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，陳女在案發前才幫蔡男慶生，育有2子女的兩人感情超好，結果因蔡男的一時疏忽發生意外…面對妻子慘死，蔡男除了內心傷痛還有滿滿愧疚，覺得非常對不起愛妻。

警方事後針對傅姓運將、蔡男進行酒測，酒測值皆為0，初步研判應是黃牌重機突然切換車道導致事故；檢方認為傅男無過失，依過失致死罪起訴蔡男；新北地院審理時認為，蔡男向警員自首，是自己疏忽釀禍，且犯後態度良好，且他因痛失愛妻傷心欲絕，應無再犯之虞，輕判蔡男3月徒刑、得易科罰金9萬元並緩刑2年，全案仍可上訴。

