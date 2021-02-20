她不滿遭國安局退訓！上PTT公開情報人員本名…喊：不知那是機密

▲周女因不滿遭退訓，上網公開情報人員身分遭起訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏、黃宥寧／台北報導

周姓女子2018年間至國家安全局接受情報人員訓練，明知「有關情報人員身分資訊」依法不得洩漏，但她因受訓成績不及格，遭廢止受訓資格，且不滿訓練中心處遇方式，2020年10月28日於PTT的PublicServan板（公務員板）上，公開國安局訓練中心主任、副主任之個人資訊，使情報人員身分曝光。對此，士林地檢署日前依犯《國家情報工作法》，將周女起訴。

起訴指出，周女於2017年公務人員特種考試中，錄取國家安全局之國家安全情報人員，2018年3月2日至國安局報到受訓，期間曾接受「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程，也知悉國安局訓練中心主任、副主任屬情報人員，受訓時皆以化名介紹，依法不得洩漏身分。

然而，周女因受訓成績不及格，遭廢止受訓資格，且不滿該訓練中心的待遇，竟於2020年10月28日凌晨2時32分許，在PTT的PublicServan看板上，公開發文洩漏國安局訓練中心主任、副主任之「本名、化名及階級資訊」，使情報人員身分曝光。直到國安局人員於網路上查到周女刊登的上開訊息，決定告發周女，全案因此曝光。

偵查期間，周女坦承上網刊登上開訊息，且受訓時主任、副主任確實均以化名自我介紹，但她辯稱，不知道訓練中心主任、副主任的本名與化名是機密。不過，國安局提出相關事證指出，周女於受訓時曾簽署保密誓約，廢止訓練時，輔導員亦明確告知周女應嚴格遵照保密誓約。

對此，士林地檢署調查後日前偵結，依犯《國家情報工作法》違法洩漏情報人員身分等罪嫌，將周女起訴。

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