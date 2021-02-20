快訊／「台灣第一特務」共諜案起訴　4退役將校發展組織刺探軍機

▲自稱台灣第一特務的張超然涉嫌擔任共諜遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

軍情局退役上校張超然，涉嫌從2013年開始，陸續吸收退役上校周天慈、負責敵後情報工作的退役少將岳志忠，為廣東省國安廳官員在台物色其他退役校級軍官，安排赴陸提供情報人員個資等機密訊息，其中退役上校王大旺妥協遭吸收，台北地檢署檢察官李頲翰20日依違反《國家情報工作法》等罪起訴張、岳等4人。

遭起訴的4名退役將校中，僅張超然遭收押禁見，將移送法院由合議庭決定是否繼續羈押，張在2020年10月20日因涉共諜案遭約談時，面對媒體採訪激動大罵「放他的屁咧，吸收！我是國家派去大陸去工作的，我是赫赫有名的一個大特務。」並說：「我是台灣第一個特務，六四天安門的時候，就我一個在大陸。」

不過檢調接獲情資經過多年監聽發現，退休後每月收入10多萬元的張超然，在退伍出境管制時效過後，到海南島投資檳榔等經濟作物種植，並藉此多次前往廣州、海南等地，與對岸國安人員接觸，然後疑似固定回台參加軍情局退役人員的「月月會」尋覓吸收對象。

檢調查出，張超然先吸收了退役上校周天慈，接著找上曾負責敵後情報工作的退將岳志忠，岳獨自或著妻子赴陸至少8次，之後開始協助對岸，安排其他退役軍官赴陸，接受對岸國安人員招待，套取軍情機密，不過除了退役上校王大旺之外，多數退役軍官都拒絕誘惑。

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