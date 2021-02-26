持續推動空污減量！桃園換「電動機車」再加碼最高補助19000元

▲桃園換電動機車再加碼補助。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市機車汰舊換新補助計畫於即日起公告！市府環保局指出，桃園市民淘汰一至四期機車換購電動機車含中央最高補助1萬9千元，限額1萬500名；新購電動機車含中央最高補助1萬2千元，限額1萬2千名；中低收入戶及復興區市民再加碼1萬元，各項補助追溯自今年1月1日起購車且符合資格者都可申請！



為持續推動桃園發展低碳綠能城市的目標，桃園市環保局「2021年桃園市機車汰舊換新補助草案市政專案報告」於2月24日市政會議拍版定案，鼓勵年輕首購族群使用低污染運具，延續2020年補助策略，機車汰舊換新電動機車市府加碼補助最高9000元，含中央最高1萬9千元，新購電動機車市府加碼補助最高4千元，含中央最高１萬2千元。

環保局長呂理德表示，桃園市持續推動各類空污減量政策，除連續11年榮獲行政院環境保護署評定空氣品質維護及改善工作績效為特優，近5年PM2.5年平均濃度，已從2015年的20.9μg/m3降到2020年12月的13.4μg/m3，創歷史新低並降至與國家標準值15μg/m3以下，其中去(2020)年持續推動市民淘汰老舊機車換購電動機車效良好，電動機車約7萬6仟輛，市占率達6%，居全國之冠，一至四期機車則剩約30萬輛，市占率約24.5%，均為六都最少。

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